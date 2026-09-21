Delitto via Poma, la sorella di Simonetta Cesaroni scrive a Enrico Mentana: lettera inedita di Paola Cesaroni

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Il delitto di via Poma, in cui è stata uccisa Simonetta Cesaroni, resta avvolto nel mistero. La famiglia della vittima, però, non ha mai smesso di battersi per scoprire la verità. La sorella Paola Cesaroni ha scritto una lettera a Enrico Mentana, resa pubblica a Ignoto X, in cui parla delle tracce viste dal compagno che poi sparirono improvvisamente.

La lettera di Paola Cesaroni

Nella missiva, Paola Cesaroni ha scritto che c’è un mistero che l’accompagna dalla sera in cui scoprirono il cadavere della sorella nell’edificio di via Poma nel quale lavorava.

“Riguarda ciò che vide il mio compagno di allora, pochi istanti dopo il ritrovamento del corpo“, sono le parole della donna.

ANSA

Quando Paola arrivò nell’edificio con l’allora fidanzato e con il datore di lavoro della sorella, Volponi, era già notte.

“Pensavo che Simonetta potesse essersi sentita male. Volponi fu il primo a entrare in ufficio. Io lo vidi percorrere il corridoio – ha raccontato – affacciarsi nell’ultima stanza e tornare indietro con le mani nei capelli. Chiamò il mio Compagno e corsi anch’io verso quella stanza“.

La sorella della vittima rivela che nella penombra scorse una macchia scura sul pavimento e capì che era Simonetta.

“Venni trascinata via. Antonello invece entrò nella stanza, non riuscendo a trovare l’interruttore, accese l’accendino, chiamò il 113. Fu allora che il suo sguardo cadde sulla facciata interna della porta, che nel frattempo aveva quasi completamente richiuso alle proprie spalle. Vide tre strisce di sangue. Verticali lunghe circa 20 cm, gli sembravano ditate”, ha aggiunto la donna.

Il mistero delle tracce di sangue

Paola ha ricordato che “parlò di quelle tracce già nel verbale del 16 agosto 1990, quando gli furono mostrate le fotografie scattate dalla polizia scientifica. Però si accorse che le strisciate da lui viste non c’erano più”.

“Le tracce fotografate sulla porta non corrispondevano a quelle che ricordava. Questo potrebbe significare – è l’idea della donna – che tra il momento in cui vennero viste quelle tracce e quello in cui furono eseguiti i rilievi, qualcuno potrebbe aver tentato di cancellarle“.

Secondo la sorella della vittima, quando loro entrarono nell’ufficio è possibile che non fossero soli e che l’assassino o un complice fosse ancora lì, nascosto da qualche parte.

“Non so dire chi potesse esserci, poteva essere l’assassino, oppure qualcuno è entrato successivamente per alterare o ripulire la scena. Qualcuno potrebbe essersi rifugiato nell’ombra e avere atteso che ce ne andassimo. Noi rimanemmo dentro per pochissimo tempo”, ha continuato nella lettera.

Le domande rimaste aperte

Paola si chiede quindi: “È possibile che in quei minuti qualcuno fosse ancora là dentro? È possibile che abbia approfittato di quell’intervallo per cancellare, almeno in parte, le strisciate viste? E se così fosse, perché era tanto importante farle sparire? Sono domande alle quali nessuno ha mai dato una risposta rispetto alla possibilità che qualcuno abbia potuto modificare la scena del crimine prima dell’inizio dei rilievi”.

Per la donna “è doloroso sapere che una circostanza tanto inquietante non sia mai stata chiarita”.

La lettera scritta a Enrico Mentana è proprio un tentativo di “ricordare che molte cose sono rimaste senza spiegazione”.

“Le strisciate vennero descritte agli inquirenti. Pochi giorni dopo il delitto, nelle fotografie della scientifica non compaiono nello stesso modo. Dopo 36 anni chiedo che ogni elemento venga esaminato fino in fondo”, ha concluso.

Lo sconosciuto che si è avvicinato a Paola

In un libro scritto da Paola Cesaroni insieme allo scrittore di inchiesta Igor Patruno, la donna ha anche parlato di uno sconosciuto che le si avvicinò la sera del 7 agosto del 1990, quando la sorella venne ritrovata senza vita sul pavimento degli uffici dell’Associazione Italiana degli Ostelli della Gioventù.

Lei, l’allora fidanzato e Volponi erano scesi in cortile ad aspettare la polizia. Un uomo si sedette accanto a loro.

“Lo ricordo bene. Occhiali, capelli scuri, giovane – è il resoconto di Paola – forse poco più grande di me, dimostrava una trentina d’anni. Non so giudicare l’altezza perché non eravamo in piedi. Longilineo, comunque. Né alto né basso. Pensai fosse un assistente sociale della polizia. Mi chiese come stessi. Non so cosa risposi, ero distrutta. Poi pronunciò una frase assurda: Il peggio deve ancora venire”.

I giorni successivi la donna cercò di identificare quell’uomo chiedendo alla polizia se tra loro c’era un assistente sociale con quell’aspetto, ma le risposero che l’unica era una donna bionda.

L’uomo che comparve la sera del delitto non è mai stato identificato.