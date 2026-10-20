Dell'Utri contro Vannacci e la remigrazione, "solo un analfabeta politico non capisce la gravità del momento“

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Marcello Dell’Utri dà dell'”analfabeta politico” a chi pensa di inseguire Roberto Vannacci. Il co-fondatore di Forza Italia e uomo di fiducia di Silvio Berlusconi, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, ha dato questa definizione parlando del tema della “remigrazione” sventolato da Futuro Nazionale e comparso negli striscioni del centrodestra dopo gli scontri a Milano.

Il commento su chi va dietro alla remigrazione

Intercettato da Il Fatto Quotidiano, l’ex senatore forzista ha commentato la reazione dei partiti di maggioranza agli scontri di Milano, con la presenza della vicesegretaria di Matteo Salvini e candidata leghista a sindaco della città dietro lo striscione “Vi remigreremo tutti!” con cui hanno sfilato i giovani del Carroccio.

“Le devastazioni che hanno colpito Milano e altri grandi centri del nostro Paese in questi giorni vanno condannate senza esitazioni – ha premesso Dell’Utri – Ma chi pensa di fermare le proteste limitandosi a invocare la sicurezza, senza interrogarsi sulle ragioni profonde del malessere che le alimenta, commette un errore gravissimo”.

Marcello Dell’Utri: “Analfabeta politico”

La risposta del governo alla guerriglia urbana che si è verificata a Milano è arrivata nella serata di martedì 20 ottobre con l’annuncio di Giorgia Meloni di un nuovo decreto Sicurezza.

“Con questo provvedimento chi rompe paga e, se chi rompe è un minorenne, pagano i suoi genitori” ha affermato la presidente del Consiglio, spiegando l’introduzione del nuovo reato di partecipazione violenta a una manifestazione, con pene fino a 5 anni di carcere e 20mila euro di multa.

Secondo quanto sostiene Dell’Utri, gli interventi sul tema della sicurezza non sarebbero invece risolutivi di fronte alle proteste in piazza e “solo un analfabeta politico può non comprendere la delicatezza della fase storica che stiamo attraversando. La sofferenza dei cittadini è reale, crescente e non può più essere ignorata”.

L’attacco a Vannacci

Nella risposta a Il Fatto Quotidiano, l’ex segretario di Berlusconi ha detto la sua senza giri di parole sulla strategia di parte della coalizione di governo in merito alle risposte dai dare di fronte alla sofferenza dei cittadini.

“Pensare di affrontarla agitando formule retoriche come quella della ‘remigrazione‘ significa non aver capito nulla della gravità del momento” ha detto Dell’Utri, riferendosi indirettamente a Roberto Vannacci.