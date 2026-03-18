Delmastro nel mirino del Pd per la società con legami in ambienti mafiosi, la replica del sottosegretario

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Altra grana per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove che, a quattro giorni dal referendum, si ritrova a essere bersagliato dalle opposizioni dopo che un articolo del Fatto Quotidiano ha messo in luce che il politico, insieme ad altri esponenti di Fratelli d’Italia, aveva una società che aveva lo stesso indirizzo di una ditta il cui amministratore unico è Miriam Caroccia, figlia di Mauro. Quest’ultimo è attualmente in carcere a Viterbo dove sta scontando una condanna definitiva a 4 anni per l’indagine della Dda di Roma sul clan di stampo camorristico capeggiato da Michele Senese, noto come ‘O’ Pazz’.

Andrea Delmastro socio di una società con lo stesso indirizzo di una ditta della figlia di un camorrista

Le società finite sotto la lente di ingrandimento sono “Le 5 Forchette Srl” e “Bisteccherie d’Italia“, entrambe con sede a Roma, in via Tuscolana 452.

Fino a circa un mese fa, la prima aveva come soci Delmastro, Chiorino, Cristiano Franceschini, segretario provinciale di FdI e assessore in Comune a Biella, e Davide Eugenio Zappalà, consigliere FdI in Regione. Nella seconda figura come amministratore unico Miriam Caroccia, figlia di Mauro, il quale, nell’aprile del 2025, promuoveva il locale con un video sui social.

ANSA

Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2016, dopo la sentenza definitiva della Cassazione nella maxi indagine dei magistrati di piazzale Clodio sul clan camorristico, Delmastro ha ceduto la sua quota societaria.

Pd sollecita l’intervento della commissione Antimafia

Pd, M5s e Avs, non appena la vicenda è divenuta pubblica, hanno attaccato Delmastro e il governo Meloni. I dem hanno chiesto alla premier di chiarire, sollecitando l’intervento della commissione Antimafia.

Gli esponenti del Pd, attraverso una nota, hanno fatto sapere di aver presentato richiesta affinché “la presidente della Commissione, Chiara Colosimo, acquisisca gli atti sulla vicenda che riguarda esponenti piemontesi di Fratelli d’Italia, in primis il sottosegretario Delmastro”.

“Notizie di stampa – si legge nel comunicato – hanno rivelato che questi esponenti politici di primo piano in Piemonte gravitanti nell’area territoriale biellese, hanno dato vita a una società che ha intrattenuto rapporti con esponenti della famiglia Caroccia”.

La replica di Delmastro

Delmastro, già condannato in primo grado ad otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dell’anarchico Cospito, si è difeso, affermando di non aver commesso nulla di male.

“La mia storia antimafia è chiara ed evidente, la mia battaglia contro la mafia è chiara ed evidente”, ha dichiarato parlando a margine della festa della polizia Penitenziaria a Napoli.

“Il mio livello di scorta – ha aggiunto – non nasce per altri motivi se non per la mia battaglia contro la mafia. Si parla di una società con una ragazza non imputata e non indagata, che si scopre essere ‘la figlia di'”. Il sottosegretario alla Giustizia ha poi spiegato che, non appena ha saputo come stavano le cose, ha lasciato la società. “E l’ho fatto per il rigore etico e morale che mi contraddistingue”, ha concluso.

Il quotidiano La Repubblica ha provato a chiedere un commento anche agli altri politici coinvolti nella vicenda che, però, hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni.

M5s: “Delmastro non credibile”

Il M5s ha definito le dichiarazioni di Delmastro “disarmanti”. “Non è minimamente credibile – hanno dichiarato i membri pentastellati in Antimafia – che una ragazza di 18 anni agisca da sola come amministratore unico con il 50% delle quote di una società; è evidente che dietro di lei si muove il ben noto gruppo familiare”.

“Delmastro – ha aggiunto – vuole dirci di essersi accorto solo dopo una sentenza definitiva che Miriam Caroccia è figlia di? La vicenda giudiziaria della famiglia Caroccia e del clan Senese andava avanti da anni, se il sottosegretario alla Giustizia fa un’affermazione del genere c’è da chiedersi in che mani sia la Giustizia italiana”.

Una richiesta di chiarimento è arrivata anche da Elisabetta Piccolotti, di Avs. La parlamentare ha reso noto che porterà la vicenda in Antimafia: “Si faccia chiarezza. Questi personaggi sono gli stessi che poi ci danno lezioni di amministrazione della giustizia in tv”.