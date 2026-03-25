Delmastro smentisce le dimissioni chieste da Meloni, "ho deciso io col partito, ma non ho fatto nulla di male"

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L’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro conferma che le sue dimissioni sono state spontanee e non c’è stata alcuna richiesta da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, allo stesso tempo ripete di aver compiuto una leggerezza, essersi fidato e non aver fatto verifiche quando ha aperto un ristorante con la figlia di un prestanome della camorra.

Andrea Delmastro sulle dimissioni da sottosegretario

Andrea Delmastro è stato intervistato da Il Corriere della Sera, a cui ha confermato di essere “sereno nella scelta” di dimettersi.

“Ho deciso di dimettermi perché, sin dall’inizio, ho improntato la mia azione di governo con provvedimenti incisivi contro la mafia. Non vorrei che una leggerezza indebolisse questa battaglia mia e del governo”, ha spiegato.

L’ex sottosegretario ha aggiunto che ha adottato questa decisione con il partito.

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“Pur non avendo fatto nulla di male, credo sia una scelta necessaria per etica e per proseguire il lavoro svolto nelle carceri proprio contro la mafia. Ho iniziato con la difesa del 41 bis e del carcere ostativo – ha detto – e stavo concludendo con la realizzazione, ormai prossima, di istituti solo per detenuti al 41 bis”.

Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, ha commentato positivamente le dimissioni di Delmastro, perché secondo lui è necessario cambiare i personaggi “scomodi” al Governo per permettere a Giorgia Meloni di riprendere a vincere.

Il caso della società aperta con la figlia di un prestanome della camorra

Andrea Delmastro è al centro del caso di una società fondata dall’ex sottosegretario a fine 2024, Le 5 Forchette srl, con sede legale a Biella, per gestire il ristorante Bisteccheria d’Italia a Roma.

Tra i soci c’era anche Miriam Caroccia, socia di maggioranza e amministratrice, appena diciottenne, figlia di Mauro Caroccia, un imprenditore che all’epoca era sotto processo (assolto in appello) per aver usato i propri locali per riciclare soldi del clan camorrista dei Senese.

Alla domanda sull’apertura di una società con la figlia di un prestanome della camorra, Delmastro ha affermato di aver compiuto una leggerezza e di non essersi reso conto “di chi avessi davanti fin quando il padre non è stato arrestato”.

L’ex sottosegretario ha aggiunto di non aver “fatto verifiche” e di essere entrato in contatto con la famiglia Caroccia “andando a cena in quel locale” dove “si mangiava bene” e “lui sembrava il classico oste romano di una volta, di quelli che non ci sono più”.

Delmastro ha detto che il ristoratore voleva avviare un’attività più piccola per la figlia e da lì è “nata l’idea di fare con lei questa attività, nella quale, ahimè, ho coinvolto amici biellesi. Abbiamo pagato quote societarie. E un finanziamento soci per far partire la società, mai riscosso”.

Dopo essersi fidato, appena ha saputo che Mauro Caroccia era stato arrestato, “ho ceduto le mie quote e ne sono uscito immediatamente – ha raccontato al Corriere – non ho guadagnato un euro. Ci ho solo rimesso soldi”.

Il futuro di Delmastro

Andrea Delmastro ora dovrà affrontare l’appello per il caso delle rivelazioni di segreto d’ufficio nella vicenda dell’anarchico al 41 bis Alfredo Cospito, per il quale è stato condannato a otto mesi in primo grado.

Poi l’ex sottosegretario ha confidato al Corriere che tornerà a svolgere il suo lavoro di deputato “convinto che tutte le nebbie si diraderanno. Perché la mia biografia parla da sola nel contrasto a ogni forma di mafia”.