Demetrio Lettieri morto a Santa Marina nel Salernitano, incidente in moto contro il motocarro guidato dal papà
Il 29enne Demetrio Lettieri era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un motocarro guidato dal padre: l'incidente non gli ha lasciato scampo
Una tragedia sconvolge la piccola comunità di Santa Marina, in provincia di Salerno: il 29enne Demetrio Lettieri è morto in un incidente stradale avvenuto in località Isca del Molino, nella frazione Policastro Bussentino. Il giovane, molto conosciuto in zona per il suo lavoro in un maneggio locale, era in sella alla sua moto quando si è scontrato frontalmente con un motocarro condotto, pare, dal padre.
L’impatto è stato violentissimo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia stradale di Sapri, l’incidente sarebbe avvenuto intorno all’ora di pranzo di sabato 18 ottobre lungo una strada di campagna.
I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato disperatamente di rianimare il giovane, ma per lui non c’è stato nulla da fare: Demetrio Lettieri è morto praticamente sul colpo.
Santa Marina è un comune di quasi 3.500 abitanti in provincia di Salerno in Campania. L’incidente è avvenuto nella frazione Policastro Bussentino
La scena si è consumata davanti agli occhi dei familiari e di numerosi residenti accorsi dopo aver udito il forte rumore dell’impatto.
La strada è stata immediatamente chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i rilievi tecnici e le operazioni di soccorso.
Entrambi i mezzi sono stati sequestrati, mentre la posizione del padre, alla guida del motocarro coinvolto come scrive Il Corriere del Mezzogiorno, è ora oggetto di verifica da parte degli inquirenti che dovranno accertare le cause e la dinamica precisa dell’incidente.
La notizia dell’incidente stradale in cui ha trovato la morte di Demetrio Lettieri ha scosso profondamente l’intera comunità del Golfo di Policastro. Il giovane era molto stimato e conosciuto per la sua passione per i cavalli e per il lavoro presso un maneggio locale.
Sui social si moltiplicano in queste ore i messaggi di cordoglio e di affetto, con amici e conoscenti che ricordano Demetrio come un ragazzo solare, gentile e sempre disponibile.