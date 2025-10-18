Demetrio Lettieri morto a Santa Marina nel Salernitano, incidente in moto contro il motocarro guidato dal papà

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una tragedia sconvolge la piccola comunità di Santa Marina, in provincia di Salerno: il 29enne Demetrio Lettieri è morto in un incidente stradale avvenuto in località Isca del Molino, nella frazione Policastro Bussentino. Il giovane, molto conosciuto in zona per il suo lavoro in un maneggio locale, era in sella alla sua moto quando si è scontrato frontalmente con un motocarro condotto, pare, dal padre.

Incidente a Santa Marina, provincia di Salerno

L’impatto è stato violentissimo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia stradale di Sapri, l’incidente sarebbe avvenuto intorno all’ora di pranzo di sabato 18 ottobre lungo una strada di campagna.

I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato disperatamente di rianimare il giovane, ma per lui non c’è stato nulla da fare: Demetrio Lettieri è morto praticamente sul colpo.

Santa Marina è un comune di quasi 3.500 abitanti in provincia di Salerno in Campania. L’incidente è avvenuto nella frazione Policastro Bussentino

Padre e figlio coinvolti in incidente

La scena si è consumata davanti agli occhi dei familiari e di numerosi residenti accorsi dopo aver udito il forte rumore dell’impatto.

La strada è stata immediatamente chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i rilievi tecnici e le operazioni di soccorso.

Entrambi i mezzi sono stati sequestrati, mentre la posizione del padre, alla guida del motocarro coinvolto come scrive Il Corriere del Mezzogiorno, è ora oggetto di verifica da parte degli inquirenti che dovranno accertare le cause e la dinamica precisa dell’incidente.

Il dolore della comunità di Santa Marina

La notizia dell’incidente stradale in cui ha trovato la morte di Demetrio Lettieri ha scosso profondamente l’intera comunità del Golfo di Policastro. Il giovane era molto stimato e conosciuto per la sua passione per i cavalli e per il lavoro presso un maneggio locale.

Sui social si moltiplicano in queste ore i messaggi di cordoglio e di affetto, con amici e conoscenti che ricordano Demetrio come un ragazzo solare, gentile e sempre disponibile.