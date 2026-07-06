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Demolito il viadotto “San Lorenzo” sulla E78 Grosseto-Siena, nell’ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 “di Paganico”. Lo rende noto Anas. L’operazione, si spiega in una nota, è avvenuta mediante una tecnica di brillamento controllato, che ha previsto l’impiego di 89 kg di esplosivo. Il viadotto, lungo 167 metri, sarà ricostruito nell’ambito dei lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata e, nella configurazione definitiva, costituirà la carreggiata in direzione Grosseto. Il lotto 4 interessa complessivamente un tratto di 2,8 km e congiunge due tratti già ammodernati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto, per un investimento complessivo di 106 milioni di euro. Gli interventi comprendono otto viadotti per una lunghezza complessiva di 1,8 km, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri.