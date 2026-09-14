Dengue in Toscana, 22 casi tra Piombino e Baratti a causa delle zanzare: quali sono i sintomi e i rischi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Focolaio di Dengue in Toscana, sono 22 i casi confermati da agosto a oggi in provincia di Livorno. Quasi tutti autoctoni, riguardano persone che sono state punte da zanzare nella zona tra Piombino e Baratti. Ci sono stati alcuni ricoveri in ospedale, ma nessun caso grave, e dopo gli interventi di disinfestazione il focolaio appare sotto controllo.

Dengue in Toscana, 22 casi tra Piombino e Baratti

Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione Toscana il 10 settembre 2026, sono 22 i casi di Dengue accertati da agosto a oggi in Toscana.

Tutti casi relativi a un focolaio nell’area tra Piombino e Baratti, in provincia di Livorno. Il primo caso è stato registrato alla fine di agosto e riguardava una persona tornata da un viaggio all’estero.

ANSA

Mentre i successivi sono autoctoni, cioè le infezioni sono avvenute sul posto. Una zanzara tigre ha punto il paziente zero e ha poi infettato altre persone, che sono sono state a loro volta punte da altre zanzare, contribuendo a diffondere il virus.

Secondo quanto riporta Il Tirreno, la maggior parte delle persone contagiate non è di Piombino ma di altre zone della Toscana, ma ha frequentato nelle scorse settimane l’area del focolaio.

Non sono stati registrati casi gravi, tutte le persone che hanno contratto la Dengue sono in via di guarigione, alcuni sono stati ricoverati in ospedale e poi dimessi.

A livello nazionale, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’inizio dell’anno all’8 settembre sono stati registrati 265 casi confermati di Dengue. Di questi, 24 sono casi autoctoni, quelli del focolaio di Piombino e altri 4 registrati in provincia di Lecce.

Il primario: “Il focolaio si sta esaurendo”

“Servirà ancora qualche giorno per poter affermare di esserne usciti, ma negli ultimi giorni non abbiamo avuto nuovi casi attivi e questo fa ben sperare che il focolaio si stia esaurendo e che la disinfestazione abbia funzionato”.

Così al Tirreno il primario di Malattie Infettive dell’ospedale di Livorno, Spartaco Sani.

“A Livorno abbiamo avuto sei ricoverati, tutti già dimessi”, spiega Sani. E da lunedì 7 settembre non sono stati segnalati altri casi.

Segno che gli interventi di disinfestazione, avviati dal Comune già dopo il primo caso segnalato, ha funzionato.

Bassetti e il problema delle zanzare

A causa dei cambiamenti climatici, le zanzare in grado di trasmettere malattie infettive come Dengue, West Nile, Zika e malaria “hanno trovato condizioni molto favorevoli in diverse aree del Paese”, ha spiegato l’infettivologo Matteo Bassetti alla Nazione.

La zanzara non è soltanto un fastidio, ha detto, ma “un vero e proprio killer, il vettore che uccide più persone al mondo”.

“Purtroppo la problematica non viene gestita nel modo giusto: la politica deve prendere la questione sul serio e dobbiamo organizzarci in maniera del tutto diversa. Non è possibile svegliarsi a fine agosto dicendo ‘Abbiamo un problema zanzare'”.

Secondo Bassetti bisogna agire in modo concreto sulla prevenzione, ad esempio con incentivi all’installazione di zanzariere e all’uso di larvicidi già in primavera, formazione dei medici e campagne di educazione della popolazione.

Cos’è la Dengue, quali sono i sintomi

La febbre Dengue è una malattia, tipica delle zone tropicali, causata da un virus trasmesso agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta.

I sintomi della malattia si manifestano solitamente circa 5-6 giorni dopo la puntura della zanzara e sono:

febbre,

mal di testa acuti,

dolori attorno e dietro agli occhi,

forti dolori muscolari e alle articolazioni,

nausea e vomito,

irritazioni della pelle.

Non esiste un trattamento specifico per la Dengue, nella maggior parte dei casi le persone guariscono nell’arco di due settimane. Le cure di supporto consistono in riposo, farmaci per abbassare la febbre e assunzione di liquidi per combattere la disidratazione.

La malattia può anche svilupparsi sotto forma di febbre emorragica, con emorragie gravi in diverse parti del corpo che, in casi rari, possono risultare fatali.