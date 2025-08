Denis Verdini derubato mentre dorme, maxi furto nella sua villa: risveglio amaro, cosa gli è stato sottratto

Furto a Pian dei Giullari, zona collinare di Firenze. A essere razziata dai ladri è stata ’Villa Montartino’, dimora in cui l’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini sta scontando gli arresti domiciliari per le condanne definitive per bancarotta. I malviventi hanno messo a segno il colpo mentre Verdini si trovava in casa. Non si è accorto di nulla in quanto stava dormendo. Gli sono stati rubati diversi oggetti di valore, tra cui alcuni orologi di lusso.

Denis Verdini derubato mentre dorme, furto a ‘Villa Montartino’

A riferire i dettagli della vicenda è il quotidiano La Nazione che spiega che l’ex braccio destro di Silvio Berlusconi ha subito un furto nei giorni scorsi.

I ladri si sono intrufolati nella sua abitazione, ’Villa Montartino’, in pieno giorno. Verdini era in casa nel momento in cui i criminali hanno fatto irruzione, ma, come da lui stesso spiegato ai carabinieri del Galluzzo, non si è accorto del furto in atto poiché stava riposando.

ANSA Denis Verdini

Da quanto è stato ricostruito, i ladri sarebbero riusciti a introdursi nella villa entrando da una finestra lasciata aperta. Una volta dentro la casa, avrebbero agito rapidamente e silenziosamente per evitare di svegliare l’ex senatore.

Verdini, 74 anni, quando si è svegliato si è accorto di essere stato vittima di un furto. Diversi i gioielli e gli orologi di lusso fatti sparire dai malviventi.

Il precedente nel 2019

Non è la prima volta che Verdini viene derubato. Anche nel 2019, fu messo a segno un colpo nella sua villa. In quel caso, però, non si trovava in casa.

Al momento sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto.

Perché Denis Verdini è agli arresti domiciliari

Denis Verdini si trova agli arresti domiciliari per essere stato condannato in via definitiva per dei casi di bancarotta, tra cui quello del Credito Fiorentino, di cui è stato il presidente per un ventennio.

Nei prossimi mesi dovrà affrontare altri grattacapi giudiziari. A ottobre, infatti, dovrà presentarsi davanti al gup di Roma in quanto è accusato di aver sfruttato per altri scopi dei permessi per recarsi dal dentista. In particolare, è stato ipotizzato che sia ’evaso’ per partecipare ad alcune cene.