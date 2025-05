Denisa Maria Adas scomparsa a Prato dal 15 maggio, l'auto ritrovata e i telefoni spenti: la 30enne vive a Roma

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ore d’ansia per Denisa Maria Adas, 30enne scomparsa da giovedì 15 maggio a Prato. La ragazza, che vive a Roma, ha tutti i telefoni spenti, mentre è stata ritrovata la sua auto. Attivato il piano provinciale di ricerca. Denisa ha capelli neri lunghi, tatuaggi sul braccio e sulla spalla.

Chi è Denisa Maria Adas, scomparsa da Prato

Cresce la preoccupazione per Denisa Maria Adas, una 30enne di origine romena di cui si sono perse le tracce da giovedì 15 maggio.

La giovane, che risiede abitualmente a Roma insieme alla madre, è sparita mentre si trovava a Prato. È stata proprio la madre, non ricevendo più sue notizie, a denunciare la scomparsa ai carabinieri.



L’auto di Denisa Maria Adas è stata ritrovata a Prato in zona Ferrucci, nei pressi di un residence

Denisa non risponde al telefono, ritrovata l’auto

L’ultima traccia concreta della ragazza è la sua auto, una Fiat 500 rossa, che è stata ritrovata in zona Ferrucci, nei pressi di un residence dove, secondo quanto riportato da La Nazione, la ragazza aveva soggiornato.

Un dettaglio che ha ulteriormente alimentato l’angoscia dei familiari è che i suoi telefoni risultano irraggiungibili: entrambi spenti da giorni, vanificando ogni tentativo di mettersi in contatto con lei.

I familiari di Denisa, preoccupati per il suo silenzio prolungato, temono che possa essere in pericolo. Non era mai accaduto prima che la giovane sparisse senza mettersi in contatto con la madre o con le sue amiche per un periodo così lungo.

La denuncia di scomparsa

La madre, allarmata dalla mancanza di notizie, ha sporto regolare denuncia presso le autorità competenti nella Capitale.

Intanto, nella serata del 17 maggio, la Prefettura ha fatto sapere di aver attivato il piano provinciale previsto per i casi di persone scomparse, avviando le indagini con il supporto di squadre di volontari e della Protezione civile.

Alla ricerca si sono uniti gli organismi specializzati, come il Comitato scientifico per la ricerca degli scomparsi e la sezione toscana dell’associazione Penelope, attivamente impegnati a fare luce su questa sparizione.

Le ricerche

Denisa Maria Adas è una giovane donna dai lunghi capelli neri e dagli occhi scuri. Ha una corporatura minuta: è alta circa un metro e 55 e pesa attorno ai 58 chilogrammi.

Alcuni tratti distintivi potrebbero aiutare nel riconoscerla: sulla spalla e lungo il braccio destro porta un tatuaggio esteso, mentre sulla spalla sinistra è visibile una scritta tatuata.

È consigliato a chiunque avesse informazioni utili o avesse visto la ragazza scomparsa, di rivolgersi alle forze dell’ordine componendo il numero d’emergenza 112, oppure contattare direttamente il Comitato per la ricerca degli scomparsi al numero 388 1894493.