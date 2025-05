Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, il mistero delle ultime due telefonate

Denisa Maria Adas sarebbe stata rapita dal residence di Prato, dove è stata vista l’ultima volta. Mentre continuano le ricerche anche all’estero dell’escort romena, scomparsa dopo alcuni incontri con dei clienti nel comune toscano, gli investigatori sembrerebbero essere sempre più convinti che la 30enne sia stata sequestrata. Un’ipotesi che potrebbe trovare riscontri nelle ultime due telefonate dai cellulari della donna, spariti con lei.

Il mistero delle due telefonate

Di Denisa Maria Adas non si hanno più notizie dalla notte tra il 15 e il 16 maggio, quando è scomparsa da un residence di Prato, dove era arrivata da Roma per alcuni appuntamenti.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le indagini si starebbero concentrando sulla pista del sequestro, arricchita nelle ultime ore di un nuovo elemento: le celle telefoniche agganciate dai due cellulari della donna, lontane dalla struttura, prima di essere definitivamente staccati. Due lunghi contatti rilevati la stessa notte della scomparsa, dopo l’ultima chiamata di rito con la madre.

La zona di Prato dove si trova il residence dal quale è scomparsa Denisa Maria Adas

Le indagini sulla scomparsa di Denisa Maria Adas

I carabinieri di Prato sono al lavoro per verificare chi abbia fatto quelle telefonate, la 30enne o i presunti sequestratori, forse la banda di romeni a cui ha fatto riferimento un’amica di Adas, citando la mamma della scomparsa.

“Quando la madre ha saputo che io sono andata a Prato con un avvocato – avrebbe detto la conoscente dell’escort, riportata dal Corriere, presentandosi in procura – per capire cosa fosse successo alla mia amica, lei si è mostrata contrariata. Mi ha detto che le ho rovinato i piani, che lei l’avvocato ce l’ha e che lui le ha detto che Denisa è viva anche se ferita. Dice che è stata rapita da un gruppo di romeni, alcuni clienti del legale, che vogliono convincerla a lavorare per loro. L’avrebbero picchiata e le avrebbero tolto i denti. Dopo due giorni l’avrebbero dovuta rilasciare, non si aspettavano una così grande risonanza del caso”.

La versione dell’amica non è stata confermata dalla madre della 30enne, Maria Cristina Paun, che al procuratore capo di Prato Luca Testaroli ha ribadito quanto messo a verbale con i carabinieri di Torpignattara: “Non so indicare nessuno che possa fornire informazioni su di lei, non ho sospetti su nessuno”.

Dichiarazione che non avrebbe convinto i magistrati, tanto da spingerli a iscrivere la 49enne nel registro degli indagati per false informazioni.

Secondo quanto sostenuto dall’amica di Adas, inoltre, l’avvocato non avrebbe avuto nessuna informazione sulla scomparsa, ma si sarebbe inventato tutto.

Il legale difensore della 49enne, Marianna De Simone ha dichiarato in merito che “l’avvocato non ha mai visto Denisa in vita sua, non sa niente del rapimento, conosce la madre e ha fatto solo ipotesi sulla scomparsa”.

L’ultima sera a Prato

A distanza di 11 giorni dalla scomparsa della 30enne il caso continua a presentare diversi punti oscuri e le uniche certezze sul giallo sono arrivate finora dalla ricostruzione dell’ultima sera a Prato.

La sera del 15 maggio Denisa Abas ha avuto due appuntamenti, il primo alle 20 con un fiorentino, di cui si sarebbe lamentata in chat con alcune colleghe, il secondo con un 20enne di Pistoia, che ha lasciato la stanza alle 23.20.

Dieci minuti dopo la donna ha chiamato la madre, con la quale ha parlato per 38 minuti. Alle 2.43 l’ultima attività di uno due cellulari dell’escort, a sei minuti di auto di distanza dal residence, non lontano dal casello autostradale di Prato est.