Denise Pipitone compie oggi 26 anni, Piera Maggio racconta il presagio di "due giorni prima" della scomparsa

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il 26 ottobre Denise Pipitone compie 26 anni. Piera Maggio, mamma della bambina scomparsa l’1 settembre 2004, ha raccontato in un’intervista di aver vissuto un presagio due giorni prima dell’episodio che ha segnato la sua vita e quella della sua famiglia. "Mi è venuto un flash di qualcosa di strano, di qualcosa di pauroso nei confronti di Denise", le sue parole.

Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio rivela un presagio

In un’intervista trasmessa nella puntata del 25 ottobre di Verissimo, Piera Maggio è tornata a parlare della figlia Denise Pipitone.

La donna ha rivelato di aver vissuto un presagio due giorni prima della scomparsa della bambina.

"È successa una cosa strana. Eravamo andati a un matrimonio e mentre ce ne stavamo andando verso casa mi è venuto un flash", ha spiegato.

Piera Maggio ha raccontato che Denise era nel seggiolino auto e di aver percepito "qualcosa di strano, qualcosa di pauroso nei confronti di Denise".

Ha poi aggiunto: "Quando penso qualcosa di brutto, a causa di quello che mi è successo quella giornata, la ripeto ad alta voce. È come se la scacciassi. Quel momento ho pensato… Ho avuto un presagio brutto, ho guardato Denise dallo specchietto retrovisore, mi sono girata, l’ho guardata, gli ho fatto un sorriso e lei si era appisolata. E poi il 1º settembre è successo quello che è successo".

Denise Pipitone compie 26 anni

Il 26 ottobre Denise Pipitone compie 26 anni, nell’intervista a Verissimo Piera Maggio ha raccontato come trascorre il giorno del compleanno della figlia.

"Mi metto lì da sola un po’ per i fatti miei e rivivo rivivo quella giornata, quella gioia" ha raccontato.

La donna ha pubblicato sui social un post per augurare buon compleanno a Denise.

"Il nostro desiderio più grande è che tu possa festeggiare il tuo prossimo compleanno a casa, accanto a mamma, papà e alla tua famiglia, circondata da quell’amore unico che non ha mai smesso di aspettarti.

Ovunque tu sia, Denise, possa arrivare presto il giorno in cui potremo finalmente riabbracciarti", le sue parole.

Le segnalazioni

A Verissimo Piera Maggio ha anche spiegato che ci ne sono tante segnalazioni su Denise.

"Come sempre noi non lasciamo nulla d’intentato, cerchiamo sempre di valutare ogni singola segnalazione" ha spiegato.

Ha poi aggiunto: "Tra l’altro in questo momento si sta lavorando anche a a una segnalazione ben specifica. Noi non molliamo, non abbassiamo mai la guardia su su quello che è la ricerca di Denise".

Lo sfogo di Piera Maggio

Durante l’intervista, Piera Maggio ha anche condannato l’ipocrisia che "ho sentito sulla mia pelle".

"Oggi c’è molta gente che è abituata a a riempirsi la bocca di parole e poi nel tempo queste parole volano via senza un dato di fatto. La cosa che io non sopporto e non sopporterò mai è l’ipocrisia" ha spiegato.

Ha poi aggiunto: "Ognuno può lavorare e noi non abbiamo mai fermato nessuno nel farlo, purché abbiano la decenza di portare avanti dei fatti, dei dati scritti o detti, quando sono concreti, senza pubblicizzarsi e pubblicizzare qualcosa che poi non porta a nulla".