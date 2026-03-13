Denise Pipitone, Piera Maggio contro criminologa Delfino Pesce dopo la teoria sul testimone "importantissimo"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un testimone importantissimo mai sentito. Questa sarebbe la novità, dopo oltre venti anni, sulla scomparsa di Denise Pipitone. Le nuove informazioni arrivano da la criminologa Antonella Delfino Pesce. “C’è un testimone importante, importantissimo, che mai, e sottolineo mai, è stato sentito in oltre venti anni di indagini”, queste le sue parole. Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, ha replicato chiedendo rispetto: “Oggi molti sconosciuti si sentono liberi di oltrepassare il limite”.

Le parole della criminologa sul caso di Denise Pipitone

Antonella Delfino Pesce ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha spiegato di volere un confronto con i magistrati di Marsala.

“Il mio è un appello affinché la Procura conceda un incontro alla parte offesa, quindi Tony Pipitone, l’avvocato e io”, le sue parole.

Per l’esperta, ci sarebbero degli elementi assolutamente “dirimenti” nella relazione che ha studiato e che richiedono una valutazione.

Antonella Delfino Pesce assiste Tony Pipitone, padre legale di Denise.

Il testimone mai sentito

La criminologa ha spiegato che il testimone a cui si fa riferimento sarebbe un uomo residente a Milano.

Non sarebbe mai entrato nelle indagini ufficiali.

Antonella Delfino Pesce ha, inoltre, aggiunto che la ritiene una persona affidabile che “mi ha detto delle cose molto importanti che ritengo possano portare a indagare in un ambito ben preciso mai preso in considerazione finora, per questo è fondamentale continuare a indagare sul caso”.

La Procura di Marsala ha già respinto la richiesta di riapertura del caso presentata da Tony Pipitone per mancanza di elementi tali da giustificare una riapertura dell’indagine.

Nonostante il rigetto, il padre legale di Denise Pipitone coltiverebbe la speranza di una riapertura del caso.

La risposta della mamma di Denise Pipitone

Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, ha replicato alle parole della criminologa con un messaggio sulla sua pagina Facebook.

“Rispettare una madre non è solo un dovere, ma un riconoscimento del primo legame che ha permesso a mia figlia di esistere. Oggi molti sconosciuti si sentono liberi di oltrepassare il limite perché il buonsenso ha perso la ragione”, le sue parole.