Denise Pipitone, Piera Maggio e i suoi 22 anni senza pace, "chiediamo rispetto e verità, chi diffama pagherà"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Per Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la misura è ormai colma. Dagli studi di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, la donna, chiedendo "rispetto e verità", ha lanciato un messaggio agli haters: chiunque accenderà un pc o prenderà in mano uno smartphone per provocare via social o per deridere, offendere oppure diffamare sarà chiamato a risponderne nelle sedi opportune: "Non siate codardi nel dire che vi hanno hackerato il profilo, abbiate la dignità nel portare avanti quello che pensate", ha aggiunto.

Segnalazioni su Denise Pipitone

A distanza di 22 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone da Mazara del Vallo (TP), la madre Piera Maggio non si è persa d’animo. Il suo intervento a Verissimo di domenica 29 marzo è stato carico di dolore, ma anche di dignità e lucidità.

Da quell’1 settembre 2004, giorno del sequestro di Denise, si sono susseguite numerose segnalazioni di presunti avvistamenti, alcune basate su elementi che parevano concreti ed altre invece palesemente prive di fondamento già dal principio.

Piera Maggio ha reso noto che "tre giorni fa ne è arrivata un’altra". Tale segnalazione, ha aggiunto la donna mantenendo un atteggiamento prudente, è attualmente in fase di doverosa verifica. "Come al solito ci sono delle immagini che mi vengono proposte di tanto in tanto", ha detto. Tale ultima segnalazione è arrivata dall’estero.

Il "super testimone" sul caso Pipitone

Negli ultimi giorni i media hanno parlato di un presunto "super testimone" sul caso di Denise Pipitone. "Ho affrontato questa situazione assolutamente in tranquillità, pubblicando due post sul mio profilo Facebook", ha detto Piera Maggio.

"Da quello si è costruito un montaggio su certe situazioni, trasferendomi frasi che io non ho mai proferito, ma che comunque continuano ad avvicendarsi anche sui social e anche sui media", ha aggiunto lamentando una distorsione della verità.

Il messaggio di Piera Maggio a chi propala fake news e odio social

Piera Maggio ha approfittato dell’intervista per lanciare un messaggio agli haters. "In questo momento abbiamo diversi processi aperti per querele fatte a persone che hanno diffamato me e Pietro". Il riferimento è a Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise Pipitone.

"Io vorrei dire a questa gente una cosa importante: se avete il coraggio di scrivere cose così allucinanti nei nostri confronti, dopo, se verrete chiamati a processo e ci sarà un rinvio a giudizio, non siate codardi nel dire che vi hanno hackerato il profilo. Abbiate la dignità di portare avanti quello che pensate e poi ci vedremo nelle sedi opportune".

E ancora: "È facile scrivere dietro una tastiera, tanto non vi vede nessuno. Poi però quando la querela va a in porto, laddove si ravvisa il reato, poi magari ci si ritrova di fronte a una difesa che gioca la carta del profilo hackerato".

La Onlus per Denise Pipitone

Per restare costantemente aggiornati in merito agli sviluppi del caso, e per fornire un eventuale aiuto, rimandiamo al sito ufficiale della Onlus Cerchiamo Denise: cerchiamodenise.it.