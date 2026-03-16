Denise Pipitone, Piera Maggio frena le polemiche sulla criminologa Delfino Pesce: "Non mi ha mai contattata"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Piera Maggio getta acqua sul fuoco dopo le dichiarazioni della criminologa Antonella Delfino Pesce sul caso di sua figlia Denise Pipitone. La madre della bambina scomparsa precisa sui social di non essere mai stata contattata direttamente e invita a evitare polemiche e indiscrezioni prive di fatti concreti.

Denise Pipitone, l’ultima polemica

La vicenda della scomparsa di Denise Pipitone continua a suscitare attenzione anche a distanza di oltre vent’anni. Negli ultimi giorni a riaccendere il dibattito sono state alcune dichiarazioni della criminologa Antonella Delfino Pesce, che ha parlato dell’esistenza di un possibile testimone mai ascoltato nel corso delle indagini.

Secondo quanto spiegato dall’esperta in un’intervista, si tratterebbe di una persona residente a Milano che avrebbe riferito informazioni considerate potenzialmente rilevanti per ricostruire la vicenda.

La criminologa ha spiegato di aver analizzato una relazione contenente elementi che, a suo giudizio, meriterebbero una valutazione più approfondita da parte degli inquirenti.

Delfino Pesce ha inoltre lanciato un appello alla Procura di Marsala affinché venga concesso un incontro con la parte offesa. L’esperta affianca infatti Tony Pipitone, padre legale della bambina, nella richiesta di riesaminare alcuni aspetti del caso.

Tuttavia la Procura aveva già respinto la richiesta di riapertura delle indagini presentata dal padre legale di Denise, ritenendo insufficienti gli elementi presentati per giustificare un nuovo procedimento investigativo.

La replica di Piera Maggio sui social

Alle dichiarazioni della criminologa ha risposto direttamente la madre della bambina, Piera Maggio, con un lungo messaggio pubblicato su Facebook.

“Carissimi, onde evitare di scatenare inutili incomprensioni e in considerazione delle notizie giornalistiche diffuse, desidero precisare che la dr.ssa Delfino Pesce non mi ha mai contattata, preferendo fare comunicazioni mediatiche anziché spiegarci riservatamente le novità di cui dice di essere a conoscenza” ha scritto su Facebook.

Nel messaggio, Maggio ha sottolineato di non aver mai chiuso la porta a chiunque desiderasse fornire elementi utili per ritrovare la figlia; allo stesso tempo, ha precisato di non conoscere personalmente la criminologa.

“Ho saputo che lo scorso anno ha telefonato al mio legale e desiderava da lui informazioni, e non incontrarlo per dargli notizie. Per cui invito tutti a non intervenire se non si conoscono le situazioni con certezza. Creare un inutile polverone senza fatti concreti ci amareggia sempre più”.

Il caso irrisolto

La scomparsa di Denise Pipitone resta uno dei casi più seguiti della cronaca italiana. La bambina scomparve il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo mentre si trovava vicino alla casa della nonna. Nel corso degli anni si sono susseguite indagini, processi, segnalazioni e piste investigative che non hanno però portato a una soluzione definitiva.

Le nuove dichiarazioni e le reazioni della famiglia dimostrano quanto la vicenda resti ancora molto delicata. Per i familiari della bambina ogni informazione o ipotesi può riaccendere speranze ma anche generare tensioni, soprattutto quando emergono pubblicamente senza un confronto diretto con chi da oltre vent’anni continua a cercare risposte.