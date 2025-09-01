Denise Pipitone scomparsa 21 anni fa a Mazara del Vallo, il toccante messaggio dei genitori

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sono trascorsi 21 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina sparita l’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. In occasione dell’anniversario, i genitori, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, hanno diffuso un messaggio per ricordare la figlia e il dolore che li accompagna ogni giorno da quel momento.

Il messaggio dei genitori di Denise Pipitone

“Ci manchi in ogni risata, in ogni canzone, in ogni angolo della nostra vita. Il tuo ricordo è un faro nella notte, e ancora ci manchi in ogni cosa che facciamo”. È quanto scritto da Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di Denise Pipitone, la bambina sparita l’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

“A 21 anni dal sequestro di nostra figlia, il dolore non si affievolisce, anzi, ogni anno che passa si acuisce sempre di più – continua poi la lettera dei due coniugi – La sensazione di ingiustizia per chi ha causato sofferenza, mentre noi ne portiamo il peso, è straziante”.

ANSA Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo, nel 2006 con una foto della piccola

“Stiamo pagando sulla nostra pelle gli insuccessi degli altri, un ergastolo del dolore a vita. Evviva la giustizia” conclude poi il messaggio, con parole che ribadiscono la sofferenza e la determinazione di due genitori che non hanno mai smesso di chiedere verità e giustizia per la figlia.

La scomparsa a Mazara del Vallo

Denise Pipitone aveva quasi quattro anni quando, l’1 settembre 2004, scomparve davanti alla sua abitazione in via Domenico La Bruna, a Mazara del Vallo.

La bambina stava giocando all’aperto e l’ultima a vederla fu una zia. Da quel momento di lei non si seppe più nulla.

La madre, Piera Maggio, si è sempre battuta affinché il caso non venisse dimenticato, portando a più riprese la storia della figlia all’attenzione dell’opinione pubblica nazionale.

Gli avvistamenti e le indagini

Negli anni non sono mancati i presunti avvistamenti della bambina. Il primo risale all’ottobre 2004, quando una guardia giurata riprese una bambina somigliante a Denise davanti a una banca, in compagnia di alcune persone di etnia rom.

Le indagini, però, si concentrarono soprattutto in ambito familiare allargato. Tra le indagate finirono Jessica Pulizzi, sorellastra della bambina, rinviata a giudizio nel 2010 ma assolta in tutti i gradi di giudizio, e sua madre Anna Corona, la cui posizione fu archiviata nel 2013.

Nel maggio 2021 le indagini vennero riaperte, ma nel dicembre dello stesso anno il gip di Marsala ne decretò nuovamente l’archiviazione, definendo l’inchiesta “lunga e incredibilmente vasta”, senza però elementi sufficienti a sostenere un’accusa in giudizio.