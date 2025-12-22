Denise Ruggeri morta nell'incidente della nave da crociera sul Nilo davanti al marito per la ferita al polmone

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Denise Ruggeri si trovava nella sua cabina sulla Royal Beau Rivage quando un battello ha sfondato la prua della nave da crociera in navigazione sul Nilo, in Egitto. In seguito al violento scontro tra le due imbarcazioni la 47enne italiana, in vacanza con il marito, è morta nel giro di pochi minuti per una ferita al polmone. Distrutte quattro cabine della nave, secondo l’autorità dei trasporti egiziana alla base dell’incidente ci sarebbe stata una “brusca manovra” con la “violazione delle regole di navigazione”.

Denise Ruggeri, chi era l’italiana morta in Egitto

Si chiamava Denis Ruggeri la turista italiana morta nella collisione fra due imbarcazioni durante una crociera sul Nilo, in Egitto, avvenuta nella serata di domenica 21 dicembre.

Originaria di Cagnano Amiterno, piccolo comune della provincia de L’Aquila, aveva 47 anni e lavorava come insegnante in una scuola di Pizzoli, sempre nell’Aquilano.

Mediaset La Royal Beau Rivage dopo l’impatto con l’altra nave

La 47enne era in vacanza in Egitto assieme al marito, impegnati in una crociera sul Nilo a bordo della nave Royal Beau Rivage.

Si trovava nella sua cabina e si stava preparando per andare a cena quando c’è stato lo scontro tra le due imbarcazioni.

La donna, riferisce Repubblica, è morta per una lesione al polmone in seguito a una caduta nella sua cabina durante l’urto fra le due navi. È deceduta nel giro di pochi minuti, nonostante i soccorsi.

L’incidente della nave da crociera sul Nilo, cosa è successo

L’incidente è avvenuto attorno alle 19 locali di domenica sulle acque del Nilo, a circa 30 chilometri dal sito archeologico di Luxor.

Secondo quanto ricostruito, lo scontro tra le due imbarcazioni – la nave da crociera Royal Beau Rivage e la Opera – è avvenuto durante le manovre di attraversamento della chiusa di Esna.

La Royal Beau Rivage ha sfondato la poppa della Opera, violentissimo l’impatto.

Nello scontro sono andate completamente distrutte quattro cabine a prua della nave da crociera, sul ponte più basso.

A bordo della nave c’erano molti altri turisti italiani, un’ottantina circa quelli che avevano prenotato la crociera sul Nilo con uno dei più noti tour operator. Alcuni di loro hanno riportato lievi ferite nello scontro.

La crociera sul Nilo era iniziata sabato e sarebbe dovuta durare quattro giorni.

Le indagini

Le autorità locali hanno immediatamente aperto un’indagine per chiarire la cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

L’Autorità egiziana per i trasporti fluviali ha comunicato in una nota che alla base della collisione tra le navi ci sarebbe una “brusca manovra” con la “violazione delle regole di navigazione”.

L’Autorità ha fatto sapere anche che la licenza del capitano della Royal Beau Rivage è stata ritirata e sospesa.