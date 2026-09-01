Denise Tantucci, l’intervista all’attrice: “Non ho mai capito che cos’è il successo, per me è un artificio”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attrici che sembrano costruire la propria carriera seguendo una linea precisa, quasi leggibile in anticipo. E poi ce ne sono altre che sembrano trovare una direzione proprio nel momento in cui decidono di smettere di cercarla. Come Denise Tantucci. Non perché il suo percorso sia stato casuale, tutt’altro, ma perché dentro le sue scelte si avverte da tempo una forma di inquietudine intelligente, la necessità di non restare troppo a lungo nello stesso posto, soprattutto quando quel posto rischia di trasformarsi in una definizione. Per molti il suo volto resta legato a Braccialetti Rossi, la serie che ne ha amplificato giovanissima la popolarità e che, a distanza di anni, continua a occupare un posto particolare nell’immaginario di una generazione. Ma fermarsi lì significherebbe raccontare soltanto l’inizio. Da allora Denise Tantucci ha attraversato cinema molto diversi tra loro, passando per Likemeback di Leonardo Guerra Seràgnoli, Buio di Emanuela Rossi e Tre piani di Nanni Moretti, fino ai lavori più recenti come Castelrotto, Deer Girl, Leopardi & Co. e ora Limoni a Varsavia. Una filmografia che non restituisce tanto l’idea di una progressione lineare quanto quella di una curiosità continuamente rimessa in movimento. Ed è forse proprio la curiosità la parola che meglio permette di avvicinarsi a Denise Tantucci. Perché nella sua storia convivono elementi che, almeno in apparenza, appartengono a mondi lontani: la recitazione e una laurea in Fisica, l’esposizione precoce e un rapporto quasi indifferente con i meccanismi della notorietà, la disciplina e il bisogno di non trasformarla mai in una gabbia. In quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie ritorna spesso questa tensione. Da una parte c’è il desiderio di capire, di affrontare ciò che non conosce, persino di mettersi volontariamente davanti a qualcosa che la faccia sentire inadeguata. Dall’altra c’è la progressiva conquista di una fermezza che, racconta, la ragazza che era alle scuole medie probabilmente oggi guarderebbe con stupore. In mezzo c’è un mestiere che Denise Tantucci sembra aver imparato anche a ridimensionare. Non nell’importanza, ma nel significato. Da ragazza immaginava l’attore come qualcuno capace di trasformarsi completamente, di poter essere qualsiasi cosa. Oggi quella convinzione non le appartiene più. Crescere, nel suo caso, ha significato anche comprendere che non tutti i ruoli devono essere interpretati, che esistono incontri più adatti di altri e soprattutto che il desiderio cambia. A un certo punto non conta più dimostrare di poter fare tutto. Conta capire che cosa si vuole ancora esplorare e che cosa, invece, si può lasciare andare. È dentro questo percorso che arriva Limoni a Varsavia, commedia del 2026 scritta e diretta da Bruno Colella, presentata fuori concorso al Taormina Film Fest. Al centro ci sono Nicola e Giuseppe, due cugini italiani che gestiscono a Varsavia un ristorante un tempo prestigioso e ormai schiacciato dalla concorrenza. Per provare a salvarlo tornano in Italia dopo vent’anni con un obiettivo quasi disperato: convincere uno chef celebre o un grande nome della cucina a seguirli in Polonia. Il viaggio, però, finirà per riportarli soprattutto alle ragioni profonde del loro rapporto con il cibo, con l’Italia e con le proprie origini. E al ritorno, più che una soluzione prevedibile, porteranno con loro una strana pianta di limoni. È una commedia, certo, ma utilizza il cibo come qualcosa di più di un semplice motore narrativo. Mangiare, cucinare, ricordare un sapore diventano modi per interrogarsi sull’appartenenza. Il ristorante di Varsavia è contemporaneamente un luogo economico, affettivo e identitario. L’Italia, vista dalla Polonia, smette di essere soltanto una geografia e diventa memoria. E il limone, pianta mediterranea quasi assurda se immaginata nel clima polacco, finisce per assumere il valore di una possibilità: mettere radici anche dove, almeno sulla carta, non dovrebbero esserci le condizioni per farlo. Denise Tantucci interpreta Monika, personaggio che porta questa metafora ancora più vicino al terreno della scienza. È infatti legata proprio all’idea di una pianta di limoni capace di resistere alle temperature polacche, dettaglio che per un’attrice laureata in Fisica assume inevitabilmente un significato curioso. Il ruolo le ha imposto anche una prova linguistica: recitare in polacco, una lingua che non conosceva e che ha scoperto molto distante dall’italiano. È da qui che nella nostra conversazione il film diventa quasi immediatamente una porta verso altro: la curiosità, la difficoltà, il piacere di confrontarsi con ciò che inizialmente non si comprende. Del resto anche il cibo, durante l’intervista, smette presto di essere soltanto cibo. Quando le chiediamo quale piatto potrebbe rappresentare la sua vita professionale, Denise Tantucci non sceglie qualcosa di ordinato o essenziale. Pensa a un piatto portoricano composto da riso bianco, avocado, platano fritto e carne speziata, una somma di sapori diversi, dolci, salati, acidi, che riescono però a trovare un’armonia. È difficile non leggerci dentro qualcosa del suo percorso. La fisica e il cinema, la serialità popolare e i film meno esposti, il successo arrivato molto presto e la scelta successiva di non inseguirlo, la necessità di fare e quella, altrettanto forte, di preservare una parte di sé. Forse è anche per questo che la Denise Tantucci di oggi sembra più interessata alla possibilità di scegliere che alla necessità di essere riconoscibile. C’è qualcosa di profondamente adulto nel capire che crescere non significa necessariamente accumulare, ma anche sottrarre. Eliminare alcune aspettative. Rinunciare alla fantasia di dover essere adatti a tutto. Accettare che certe strade siano state soltanto attraversate e che non sia obbligatorio tornarci.

Monika è il personaggio che interpreta in Limoni a Varsavia il film di Bruno Colella in questi giorni al cinema. Che cosa ha rappresentato per lei e che cosa le ha lasciato, se le ha lasciato qualcosa?

“È stata innanzitutto la prima volta in cui ho dovuto recitare in polacco ed è stata una bella sfida, perché non conoscevo assolutamente la lingua e mi sono resa conto che è molto, molto lontana dalla nostra. Allo stesso tempo, però, è stata anche una bella opportunità per stringere un legame con Marieta Zukowska, l’altra attrice protagonista, perché ci siamo aiutate a vicenda: io con l’italiano e lei con il polacco. Poi devo dire che, purtroppo, per alcune vicissitudini produttive non sono riuscita ad andare in Polonia, a Wroclaw, dove avrei dovuto girare. Quindi tutta quella parte, tutto quel mondo, mi è rimasto in qualche modo soltanto nell’immaginario, perché non ho potuto seguire gli altri là e viverlo direttamente. È stato comunque divertente, ed è stato anche molto bello lavorare di nuovo con Ninni Bruschetta. Io e lui ci incrociamo spesso, quindi ritrovarlo è sempre un piacere. Quanto a Monika e a quello che mi ha lasciato, c’è stata anche una coincidenza che mi ha divertita molto. Io sono laureata in Fisica e questo personaggio è, in qualche modo, una mezza scienziata: ha brevettato questa idea di un albero di limoni capace di resistere alle temperature della Polonia. Quindi anche da questo punto di vista è stato un personaggio divertente da incontrare”.

Il film racconta anche di una ricerca dell’identità attraverso il cibo. Che rapporto ha Denise Tantucci con la cucina? E qual è il suo piatto preferito?

“Ho iniziato a cucinare, e direi anche a cucinare bene, perché sono andata via di casa molto piccola per lavoro: avevo quindici anni. Non dico che a casa mia si mangiasse male, assolutamente, però diciamo che i miei hanno sempre avuto gusti un po’ diversi dai miei. Quando ho cominciato a prepararmi da mangiare da sola, quindi, ho iniziato anche a studiarmi tutte le ricette possibili e immaginabili. Mi piace provare cose diverse, anche piatti che non sono prettamente italiani, magari presi dalla cucina francese oppure da quella orientale. Per esempio faccio dei buonissimi gamberi al curry rosso, devo dire. Poi non so neanche stabilire se siano più indiani o thailandesi, però mi vengono molto bene. Se invece devo pensare al mio piatto preferito in assoluto, non so scegliere. Potrebbe essere la pizza, che mangerei sempre e comunque, oppure le intramontabili pennette alla vodka”.

Restando sul cibo, se la sua vita o il suo percorso professionale fossero un piatto, quale sceglierebbe?

“Sarebbe un altro dei miei piatti preferiti, che ho scoperto recentemente, tipico della cultura portoricana. In sostanza hai del riso bianco, cotto semplicemente a vapore, praticamente scondito: una bowl di riso da una parte. Poi hai un po’ di avocado fresco tagliato e disposto da un lato e, dall’altro, dei platani gialli fritti in padella, che in gergo si chiamano maduros. Poi, come ingrediente principale, c’è la carne picada, che sarebbe la nostra carne macinata, mista di manzo e maiale, condita con una quantità enorme di cose: sale, pepe, capperi, olive, sugo, cipolla, peperoni, mango, coriandolo. C’è davvero un sacco di roba. Alla fine hai questo piatto con tantissimi elementi diversi che però, messi insieme, riescono a creare un’armonia. È agrodolce, secondo me è irresistibile, ed è anche molto colorato e molto bello da vedere. Perciò, se dovessi associare il mio percorso a un piatto, probabilmente sceglierei quello: tante cose diverse che stanno insieme e, alla fine, creano un equilibrio”.

È interessante perché dentro quel piatto convivono sapori molto diversi. Metaforicamente si potrebbe dire lo stesso del suo percorso. Si è mai chiesta se negli anni sia diventata l’attrice che voleva diventare? Oppure sente che esiste ancora uno scarto rispetto a ciò che desiderava essere?

“Penso soprattutto di aver capito tante cose che non volevo diventare. Quando ero più giovane avevo molte più idee, e anche idee molto diverse, rispetto alla recitazione e rispetto a che cosa dovesse essere un attore. Per esempio avevo questa concezione secondo cui l’attore dovesse essere completamente trasformabile, dovesse riuscire a interpretare qualsiasi tipo di ruolo. Era una cosa in cui credevo molto, ma questa idea in me è cambiata parecchio. Oggi non penso più che funzioni necessariamente così. Penso che esistano dei ruoli giusti e dei ruoli che sia giusto interpretare, e credo che crescendo, lavorando tanto e facendo esperienza abbia anche capito meglio che cosa sia più giusto che interpreti io. E soprattutto ho capito meglio che cosa mi va, onestamente, di interpretare. Perché con il tempo cambia anche la voglia. Cambia quella che potremmo chiamare la predisposizione. Alla fine esplori. Esplori quello che vuoi, provi delle cose e capisci dove vuoi continuare ad andare a fondo e dove invece puoi fermarti. Ci sono territori in cui vuoi continuare a scavare e altri in cui ti basta quello che hai scoperto, ti basta averli appena toccati”.

Nasce anche da questo il suo graduale allontanamento dal mondo seriale e l’avvicinamento a un certo cinema più coraggioso? Penso, per esempio, a film come Prophecy oppure, nel suo genere, a Leopardi & Co..

“Forse sì. Nel senso che sono anche cose che mi sono capitate, delle occasioni che sono arrivate e che sono stata felice di accogliere. Però sicuramente, per me, questo lavoro deve essere prima di tutto divertimento. Se parliamo sempre di introspezione, quella posso farla anche da sola: non è necessariamente il mio lavoro a farmela fare. Quindi, per interessarmi, ci deve sempre essere un gancio legato alla curiosità. Deve esserci qualcosa di diverso. A me, per esempio, piacerebbe anche tornare a fare serialità. Non è che sia una dimensione che ho escluso. Il fatto è che forse io non matcho tanto con un certo tipo di serialità, oppure semplicemente non mi sono capitati i progetti giusti. Non lo so. Sicuramente, però, la dimensione del film dà più possibilità di sperimentare. Ed è anche molto meno impegnativa dal punto di vista del tempo, soprattutto perché io faccio tante altre cose accanto. Non so nemmeno se oggi direi di nuovo sì a una serie come Braccialetti Rossi, per esempio, che significava stare otto mesi via. È un tipo di impegno completamente diverso”.

Ha citato lei Braccialetti Rossi. A distanza di molti anni, fino a qualche mese fa era ancora la serie più vista su RaiPlay. Si è mai chiesta perché abbia mantenuto una forza simile?

“Penso che abbia contato tantissimo il fatto di essere stata la prima serie davvero incentrata sui ragazzi. Per questo aveva necessariamente una freschezza e una purezza di spirito, mettiamola così, che inevitabilmente perdi quando una cosa viene rifatta due, tre, quattro volte. E in qualche modo questa cosa è successa anche a Braccialetti Rossi stessa. Andando avanti con le stagioni ha perso un po’ quella freschezza di cui parlo. Grazie a Dio ci siamo fermati con la terza. Poi è ovvio che qualsiasi progetto tu provi a fare successivamente può comunque intercettare una nuova generazione di giovanissimi. Per loro può essere una cosa nuova. Però il fenomeno, in quanto fenomeno, l’hai già visto. Persone come me e lei possono guardare un prodotto simile e pensare: «Ok, è quella cosa lì». Con Braccialetti Rossi, almeno all’inizio, questo giudizio non potevi averlo, perché era veramente la prima volta. E secondo me quella sensazione di novità ha avuto un peso enorme”.

Ha usato la parola “giovanissimi”. Se dovesse descrivere oggi Denise Tantucci, userebbe l’aggettivo “giovane”? E in che cosa sente di essere rimasta giovane e in che cosa invece non lo è più?

“Ho sempre odiato definirmi attraverso la parola ‘giovane’, perché alla fine giovane o vecchio rispetto a cosa? Sono categorie che mi hanno sempre lasciata un po’ perplessa. Però, se proprio dovessi scegliere tra giovane e vecchio, direi vecchio. Se invece mi chiede in che cosa mi sento giovane, lì faccio più fatica. È una bella domanda, ma non lo so davvero. Non saprei collocarmi con precisione dentro quella definizione”.

C’è quella frase di Nietzsche secondo cui bisogna avere del caos dentro di sé per far nascere una stella che danza. Se la stella che danza è Denise Tantucci, che caos aveva dentro?

“Ero molto irrequieta. Quando ero piccola mi annoiavo spesso nelle cose che ero costretta a fare. Per esempio mi annoiavo moltissimo a scuola. E siccome ero costretta a stare al banco, piuttosto che rimanere lì senza fare niente mi mettevo a leggere delle cose che non capivo. In un certo senso era proprio l’incomprensione a intrattenermi. Il mistero, il fatto di avere davanti qualcosa che non riuscivo a comprendere immediatamente, riusciva a tenere accesa la mia attenzione. Di conseguenza mi è rimasta questa tendenza a mettermi continuamente di fronte a cose difficili. Solo che una cosa del genere crea anche molto caos. Perché se tu, di base, non fai altro che metterti davanti a problemi, domande o questioni aperte, prima di risolverli e prima di arrivare a quel momento di soddisfazione, quello che senti è soprattutto una sensazione di inadeguatezza. Ti senti non abbastanza intelligente, non abbastanza capace, non abbastanza… semplicemente non abbastanza. E questo, inevitabilmente, crea un sacco di caos. Tra l’altro non è neanche una cosa che sia completamente passata. Quel caos tuttora ce l’ho. La differenza è che oggi riesco forse a guardarlo, a riconoscerlo, a vederlo per quello che è”.

E che cosa l’ha aiutata maggiormente a placare quel caos? Non necessariamente a eliminarlo, ma almeno a contenerlo: la recitazione oppure la Fisica, che in fondo serve anche a confrontarsi con ciò che ancora non conosciamo?

“La Fisica. Perché la Fisica ti mette davanti a una vastità talmente grande di risposte, ma anche di misteri, che a un certo punto impari ad accettarla. Accetti quello che puoi vedere e accetti anche quello che non puoi vedere. E credo che proprio quella vastità, alla fine, ti costringa in qualche modo a fare pace con l’idea che non tutto possa essere risolto o compreso fino in fondo”.

È riuscita invece a capire che cosa sia il successo? E, se sì, come se lo è spiegato?

“No, io non ho capito che cos’è il successo. Penso che sia un fenomeno che succede per ragioni esterne e che, in fondo, non dipenda davvero dal soggetto che lo vive. Per esempio non mi sono mai spiegata, onestamente, perché a un certo punto tutti quei genitori fossero impazziti dietro a noi e assecondassero i propri figli nel seguirci in giro per l’Italia. Non mi sarà mai chiaro. Non mi è chiaro proprio il processo del fan. Anche perché io non lo sono in prima persona, non ho quel tipo di rapporto con le persone che ammiro. Quindi riconosco che questo è un mio limite: faccio davvero fatica a capire quel meccanismo. Per questo il successo, per me, rimane un po’ un artificio. È qualcosa che viene deciso dalle altre persone molto più di quanto venga deciso da noi”.

Quindi non è mai stato qualcosa che ha inseguito?

“Anzi. Penso di aver fatto sempre, inconsciamente, tutto il possibile per comprometterlo. Non in maniera deliberata, chiaramente. Però guardando indietro alcune scelte mi sembrano effettivamente scelte che, se l’obiettivo fosse stato il successo in senso classico, probabilmente non avrei fatto”.

Perché? Non rischiava, così facendo, di sacrificare anche l’ambizione, considerando la parola nel suo significato positivo e non necessariamente nei suoi risvolti negativi?

“Lo so, però io ho sempre percepito l’ambizione in maniera negativa. Non mi sono mai definita una persona ambiziosa. Penso piuttosto che tutto quello che ho fatto sia nato dal desiderio di seguire una certa curiosità. E quando parlo di scelte sbagliate o di scelte compromettenti, penso anche a cose molto concrete. Per esempio decidere di smettere di fare serie TV e di fare, per anni, soltanto film che non ha visto nessuno. Quella, secondo me, è una scelta che in qualche modo mi è tornata indietro. Se dobbiamo ragionare strettamente da un punto di vista di carriera, di successo e di costruzione di un certo tipo di percorso, probabilmente è stata una scelta compromettente. L’ho scelta io, questo senza dubbio. Però credo che qualsiasi agente potrebbe dirle che, professionalmente, è stata una decisione capace di avere delle conseguenze”.

Se ‘ambizione’ è una parola che non sente sua, la determinazione invece dove si colloca nel suo percorso?

“La determinazione sì, quella c’è. Per me è una forma di disciplina. Mi sento una persona molto disciplinata e quindi la determinazione entra praticamente in tutto quello che faccio. Può essere un lavoro, ma può essere anche organizzare una sorpresa di compleanno per il mio fidanzato. Può riguardare persino il modo in cui decidi di passare una domenica. Se sei una persona determinata, secondo me quel tipo di disciplina finisci per metterlo ovunque. Non riguarda soltanto il lavoro o la carriera. Nel mio caso è proprio un tratto del carattere”.

A differenza di molti suoi colleghi della stessa generazione, lei ha scelto di mantenere un grande riserbo sulla sua vita privata, anche sui social. È una forma di difesa?

“No, è più una forma di noncuranza. Semplicemente non mi importa. Non ho quel linguaggio, non mi appartiene. E non penso neanche che alle persone interessi, o che dovrebbe interessare. Per questo non mi viene naturale farlo e quindi non lo faccio. Se fosse il mio lavoro, se fossi un’influencer, chiaramente sarebbe diverso. In quel caso quella parte diventerebbe parte integrante della professione. Ma il mio lavoro è un altro e quindi a tutta quella dimensione, sinceramente, proprio non penso”.

Se la Denise che cominciava questo percorso incontrasse la Denise di oggi, di quale aspetto rimarrebbe maggiormente stupita?

“Penso soprattutto della sicurezza di sé e della fermezza. Sì, direi proprio della fermezza, perché è ancora oggi una qualità che guardo e osservo molto, sia in me sia negli altri. Insieme alla precisione. Non è che oggi mi senta perfetta da quel punto di vista, assolutamente. Però sicuramente, rispetto alla ragazza che ero quando facevo le scuole medie, sento di aver coltivato quella forma. Credo quindi che quella ragazzina, guardandomi oggi, vedrebbe una donna, una persona più sicura e più forte”.

E invece che cosa ha conservato la Denise adulta di quella bambina?

“La fantasia. Quella sicuramente è rimasta”.

Che non è poco. In fondo è anche ciò che permette di affrontare le giornate quando le giornate sembrano dire di no.

“Sì. Ogni tanto è più facile e altre volte è meno facile, però sì, decisamente”.