Denise Zaksongo ex direttrice del Cara di Mineo scomparsa e ritrovata, dov'era l'avvocata dei migranti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dopo ore d’apprensione, Denise Zaksongo ha fatto avere sue notizie: la prima avvocata di origini africane in Italia e già vicedirettrice del Cara di Mineo era partita da Catania per andare a trovare i familiari in Burkina Faso, facendo scalo a Casablanca. Il suo cellulare è rimasto spento a lungo, facendo temere il peggio. Il marito, medico a Catania, ha presentato una denuncia ai carabinieri. Poi il lieto fine: la donna è arrivata a Ouagadougou.

Ritrovata Denise Zaksongo

“Ritrovata… è già arrivata a casa a Ouagadougou sana e salva”. Questo il messaggio inviato all’alba del 22 agosto da Renato Farina, il marito di Denise Zaksongo, come riporta il quotidiano La Sicilia.

L’appello del marito di Denise Zaksongo

Il marito, radiologo del Policlinico di Catania, aveva presentato una denuncia ai carabinieri, allertato la Farnesina e rivolto un appello a chiunque fosse in grado di fornire notizie di Denise. L’uomo temeva che le autorità marocchine non stessero affrontando il caso con il dovuto impegno.

“Ho sentito mia moglie martedì mattina alle 8.00 l’ultima volta, era in aeroporto a Casablanca, dove avrebbe dovuto attendere fino a sera la coincidenza per il Burkina Faso”, aveva raccontato alla Repubblica.

“Stava bene, – aveva aggiunto il marito – abbiamo parlato brevemente e ci siamo lasciati dicendoci che ci saremmo risentiti più tardi. Verso le 12.00 l’ho richiamata ma non ha più risposto”.

Denise Zaksongo uscita dall’aeroporto

Secondo quanto accertato dal consolato italiano a Casablanca, Denise Zaksongo sarebbe uscita dall’aeroporto dello scalo.

“Probabilmente, dovendo attendere tutta la giornata, ha deciso di fare un giro a Casablanca”, aveva ipotizzato il marito. “Lo aveva fatto anche l’ultima volta che era andata, utilizzando un tassista di cui ho trovato una foto ma non conosco il numero né il nome. E poi è sparita nel nulla. Chiedo alla Farnesina di attivarsi, che qualcuno cerchi Denise a Casablanca”.

Poi, fortunatamente, il lieto fine: Denise Zaksongo sta bene ed ha raggiunto i familiari in Burkina Faso.

L’incontro in Burkina Faso

Denise Zaksongo e Renato Farina si erano conosciuti nel 2005 in Burkina Faso, dove il medico si era recato per operare come cooperante internazionale. Due anni dopo la decisione di sposarsi e di andare a vivere a Catania, dove la donna iniziò a lavorare come mediatrice culturale.

Dopo l’esperienza al Cara di Mineo, la donna riprese gli studi di Giurisprudenza, iniziati nel suo Paese d’origine, e divenne avvocato.