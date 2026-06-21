Deniz Undav da operaio a eroe ai Mondiali per la Germania, a 19 anni lavorava in fabbrica per 150 euro al mese

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Deniz Undav è l’attaccante della Germania ai Mondiali 2026 che, in due partite, ha segnato tre gol portando la sua nazionale ai sedicesimi. La storia del calciatore è un esempio di rivalsa e costanza che lo ha condotto dal lavoro in fabbrica fino a diventare una stella del calcio internazionale.

La storia di Deniz Undav

Deniz Undav è nato il 19 luglio 1996, compirà 30 anni proprio il giorno della finale dei Mondiali. Ha iniziato a giocare a calcio nel vivaio del Werder Brema, che però a 17 anni lo ha scartato perché giudicato troppo basso e non all’altezza del professionismo per il calcio moderno.

Undav ha quindi continuato a lavorare in fabbrica come operaio mentre continua a giocare in cerca della sua occasione a cui non credeva nessuno tranne lui.

ANSA

Come riporta il Corriere della Sera, l’atleta è andato a giocare con l’Havelse, tra i dilettanti in quarta serie tedesca e con uno stipendio di 150 euro al mese.

Si allenava dopo lunghi e faticosi turni in fabbrica che iniziavano alle quattro del mattino.

La risalita fino ai Mondiali

La grande occasione per Undav è arrivata nel 2020 quando si è trasferito all’Union Saint-Gilloise. In Belgio ha richiamato le attenzioni della Premier League, con il Brighton che lo acquista per sette milioni di euro.

In Inghilterra ha incontrato De Zerbi a cui sarà sempre grato per fiducia e insegnamenti e si è afferma come uno dei bomber del campionato.

Nel 2023 lo Stoccarda lo ha preso prima in prestito e poi a titolo definitivo l’anno successivo per circa 24 milioni di euro.

Così è arrivato in Bundesliga ed è stato selezionato per giocare nella nazionale tedesca ai Mondiali 2026 all’età di 29 anni.

I successi al Mondiale 2026

Nel 2026 Deniz Undav ha segnato 25 gol in stagione, con 14 assist. Solo Kane ha fatto meglio di lui.

Al Mondiale 2026 è partito dalla panchina e poi entrato nel secondo tempo. Ha segnato un gol contro il Curacao, poi una doppietta decisiva contro la Costa d’Avorio.