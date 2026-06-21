Deniz Undav da operaio a eroe ai Mondiali per la Germania, a 19 anni lavorava in fabbrica per 150 euro al mese
Ai Mondiali 2026 si sta facendo notare Deniz Undav, l'attaccante della Germania soprannominato il "Jamie Vardy" tedesco in quanto ex operaio
Deniz Undav è l’attaccante della Germania ai Mondiali 2026 che, in due partite, ha segnato tre gol portando la sua nazionale ai sedicesimi. La storia del calciatore è un esempio di rivalsa e costanza che lo ha condotto dal lavoro in fabbrica fino a diventare una stella del calcio internazionale.
La storia di Deniz Undav
Deniz Undav è nato il 19 luglio 1996, compirà 30 anni proprio il giorno della finale dei Mondiali. Ha iniziato a giocare a calcio nel vivaio del Werder Brema, che però a 17 anni lo ha scartato perché giudicato troppo basso e non all’altezza del professionismo per il calcio moderno.
Undav ha quindi continuato a lavorare in fabbrica come operaio mentre continua a giocare in cerca della sua occasione a cui non credeva nessuno tranne lui.
Come riporta il Corriere della Sera, l’atleta è andato a giocare con l’Havelse, tra i dilettanti in quarta serie tedesca e con uno stipendio di 150 euro al mese.
Si allenava dopo lunghi e faticosi turni in fabbrica che iniziavano alle quattro del mattino.
La risalita fino ai Mondiali
La grande occasione per Undav è arrivata nel 2020 quando si è trasferito all’Union Saint-Gilloise. In Belgio ha richiamato le attenzioni della Premier League, con il Brighton che lo acquista per sette milioni di euro.
In Inghilterra ha incontrato De Zerbi a cui sarà sempre grato per fiducia e insegnamenti e si è afferma come uno dei bomber del campionato.
Nel 2023 lo Stoccarda lo ha preso prima in prestito e poi a titolo definitivo l’anno successivo per circa 24 milioni di euro.
Così è arrivato in Bundesliga ed è stato selezionato per giocare nella nazionale tedesca ai Mondiali 2026 all’età di 29 anni.
I successi al Mondiale 2026
Nel 2026 Deniz Undav ha segnato 25 gol in stagione, con 14 assist. Solo Kane ha fatto meglio di lui.
Al Mondiale 2026 è partito dalla panchina e poi entrato nel secondo tempo. Ha segnato un gol contro il Curacao, poi una doppietta decisiva contro la Costa d’Avorio.