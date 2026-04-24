Dennis, il cantautore torna con il nuovo album: “Ho smesso di voler piacere a tutti per riprendermi me stesso”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che imparano molto presto a convivere con una sensazione precisa: quella di sentirsi fuori posto anche quando, da fuori, sembrano avere tutto. Dennis dà l’impressione di appartenere a questa categoria. Perché il successo, soprattutto quando arriva presto, spesso ha una capacità crudele: ti consegna agli altri prima ancora che tu abbia avuto il tempo di capire chi sei. Ti costruisce addosso un’identità che funziona, un’immagine che piace, un personaggio che rassicura chi guarda. E intanto, sotto quella superficie, continui a cambiare, a perdere pezzi, a chiederti se tutto quello che stai vivendo ti assomigli davvero. Dennis ha conosciuto tutto questo molto presto. Prima il barbiere, poi Amici come Deddy, poi i numeri, le aspettative, il successo, il rumore. E poi, inevitabilmente, il silenzio. Quello che arriva quando capisci che non basta essere guardati per sentirsi visti davvero. Che non basta avere attenzione per sentirsi capiti. E che spesso il momento in cui tutti pensano che tu stia meglio coincide con quello in cui inizi a sentirti più solo. Dentro questa intervista in esclusiva per Virgilio Notizie c’è soprattutto questo: Dennis, un ragazzo di ventitré anni che ha dovuto smontare l’immagine di sé che gli altri avevano costruito. Uno che ha capito che si può anche essere molto amati e continuare comunque a sentirsi sbagliati. Che si può avere successo e, allo stesso tempo, avere paura di non valere abbastanza. Stargirl, il nuovo album contenente 12 tracce in uscita il 24 aprile, nasce esattamente da questo punto. Da una distanza. Dalla sensazione di non riconoscersi completamente nel mondo che si abita. Dall’impressione di restare leggermente fuori fuoco rispetto alle persone, ai rapporti, alle aspettative, persino rispetto a se stessi. Più che un disco, Stargirl sembra un tentativo di ricomporre una frattura interiore. È come se Dennis avesse preso tutte le versioni di sé che ha attraversato in questi anni (il ragazzo che sognava, quello che si sentiva invincibile, quello che si è autodistrutto, quello che ha avuto paura di non essere abbastanza, quello che ha smesso di fidarsi, quello che ha provato a piacere a tutti) e le avesse fatte sedere allo stesso tavolo. Non c’è niente di patinato in questo disco. Non c’è il desiderio di apparire risolto, forte, vincente. Anzi. La parte più potente di Stargirl è proprio la sua umana fragilità. Il fatto che Dennis non provi a nascondere le sue crepe, ma le lasci lì, visibili, quasi come se volesse dire che è proprio da quelle crepe che entra la luce. Parlando con lui, si ha la sensazione di trovarsi davanti a una persona che ha imparato a guardarsi senza sconti. Che ha capito di avere fatto male, di essersi fatto male, di avere cercato troppo spesso la propria immagine negli occhi degli altri. E che oggi, invece, prova a costruirsi uno sguardo suo. Per anni ha avuto bisogno di essere scelto, approvato, confermato. Oggi sembra avere capito che il punto non è convincere gli altri del proprio valore, ma riuscire finalmente a non tradire se stesso. Forse è proprio questo il centro di tutto: Dennis non sta cercando di tornare a essere il ragazzo di prima. Sta cercando di recuperare il modo in cui quel ragazzo guardava il mondo. Quell’ingenuità, quella fiducia, quella capacità di credere che le cose, in qualche modo, sarebbero andate bene. Stargirl allora diventa questo: il racconto di qualcuno che non ha ancora trovato tutte le risposte, ma che ha smesso di avere paura delle domande. Qualcuno che ha capito che crescere non significa guarire da tutto, ma imparare a convivere con quello che fa male senza lasciare che sia l’unica cosa a definirti.

Che cos’è Stargirl per Dennis?

“Stargirl è sicuramente un viaggio. È il percorso di un’anima. Non mi piace nemmeno definirla una figura, perché per me non lo è. Per come la vedo, Stargirl è davvero un’essenza, un’anima che vive determinate esperienze e che cambia il proprio modo di affrontare la realtà in base a ciò che attraversa. È qualcuno che si muove nella vita, che modifica il proprio modo di essere e di reagire in base a ciò che accade. E alla fine è un po’ quello che facciamo tutti. Tutti veniamo trasformati da ciò che viviamo”.

Se le dicessi che è un titolo un po’ pretenzioso, si arrabbierebbe? La prima associazione che mi è venuta in mente è stata StarMan…

“No, in realtà no. Tra l’altro ci sono stati anche Starboy e anche Stargirl di The Weeknd: è un immaginario che esiste già”.

Pensavo soprattutto a David Bowie, che in alcune sonorità dell’album mi è tornato in mente. Naturalmente è una percezione da ascoltatore, non dico che ci fosse un’intenzione precisa, però in certi momenti sembrava quasi di sentire qualcosa che gli appartenesse.

“Sicuramente questo disco è molto più suonato rispetto al mio primo lavoro. Ci sono molti più strumenti veri, molte più parti eseguite dal vivo, e probabilmente questo lo avvicina a quel tipo di sonorità, a quell’universo musicale”.

Non è una scelta un po’ controcorrente utilizzare strumenti veri in un momento in cui tutti usano il digitale?

“Secondo me no. Nel momento in cui si sceglie di fare musica, soprattutto se si decide di costruire un percorso professionale attraverso la musica, di rappresentarsi davvero come artisti e di realizzare qualcosa che li rispecchi pienamente, il minimo che si possa fare, per rispetto verso la musica, è suonarla. Per me è quasi naturale. Se si fa musica e si vuole che quella musica rappresenti davvero chi si è, allora è importante che ci siano strumenti veri, che ci sia qualcosa di autentico al suo interno”.

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Che momento è questo per lei, al di là dell’uscita del disco?

“Potrà sembrare banale, perché è un’espressione che usano molti artisti, ma per me è davvero un nuovo inizio. Anzi, forse più che un nuovo inizio è un nuovo capitolo. Sto raccontando un cambiamento che è avvenuto dentro di me in questi anni e che il pubblico che mi ha seguito non ha potuto vedere, perché non c’è stato modo di mostrarlo, né musicalmente né in altri modi. Sono una persona molto riservata, non particolarmente estroversa sui social. Non sento il bisogno di raccontare continuamente ciò che faccio, penso o provo. Preferisco farlo attraverso la musica. Questo disco, per me, è il momento in cui finalmente riesco a esprimere un cambiamento che è avvenuto un paio d’anni fa, forse un anno e mezzo fa”.

Questa riservatezza nasce dalla paura del giudizio oppure dipende semplicemente dal carattere?

“Giudizio? No, non credo. Ho visto la mia vita cambiare almeno tre volte. Prima facevo il barbiere, poi sono entrato ad Amici, è arrivato un successo incredibile e poi è arrivato anche il periodo in cui quel successo è venuto meno. Sono stati tre cambiamenti di vita davvero importanti. Anch’io, come tutti, sono un po’ Stargirl. Sono partito da una determinata realtà, avevo certe convinzioni, certe idee, e poi la vita le ha messe in discussione. Sono arrivate risposte diverse da quelle che mi aspettavo. E quando succede bisogna riadattarsi. Quel riadattamento porta inevitabilmente a vedere la realtà in modo diverso, a fare scelte differenti, a diventare una persona diversa. Quindi la mia riservatezza, se vogliamo chiamarla così, nasce anche da lì. Oggi il mio pensiero è che almeno bisogna essere orgogliosi di ciò che si sta facendo. E oggi lo sono”.

Bisogna esserlo sempre, non solo nei momenti di successo.

“Esatto. Ho capito che il nostro valore non dipende dai risultati, anche se purtroppo la società tende a misurarlo così”.

Però, da questo punto di vista, si potrebbe dire che lei è una persona di grande successo, perché in tutti questi anni 692 mila persone non l’hanno mai abbandonata.

“Se dovessimo guardare quei numeri su Instagram, sì. Però poi magari se ne osservano altri, come gli streaming su Spotify, e si finisce per pensare di essere un fallito. È tutto relativo, tutto va contestualizzato. È un po’ come quando si incontra una persona che non si vede da tanto tempo e le si chiede come sta: la prima risposta riguarda quasi sempre i successi professionali. Oppure quando si conosce qualcuno di nuovo e questa persona si presenta dicendo che si chiama Marco e che lavoro svolge. In quel caso, penso che prima occorra che mi dica che persona è, non che mestiere svolge. Quello può arrivare anche dopo”.

Parafrasando il titolo di una delle canzoni del disco, in che senso si è sentito ribelle, Dennis?

“Mi sono sentito ribelle nel momento in cui ho preso coscienza del fatto di essere un artista e di voler esprimere determinati contenuti. Arrivavo da un altro mondo. Facevo il barbiere e poi mi sono ritrovato catapultato nell’ambiente della musica, che non conoscevo. Quindi tutto ciò che ti viene detto lo accetti come valido, perché non è il tuo contesto, non è il tuo ambito. Però questo porta anche a una standardizzazione sia della persona sia dell’artista. Credo che il mio gesto più ribelle sia stato proprio capire di voler andare contro ogni schema, contro l’algoritmo, per fare qualcosa che fosse davvero mio. A un certo punto mi sono detto che, se anche avessi dovuto fallire, almeno sarebbe stato con qualcosa che mi rappresentava davvero, non con un progetto costruito per seguire una logica non mia”.

È da lì che nasce la decisione di riprendersi il suo nome, da Deddy a Dennis?

“Sì. Dennis era il nome giusto. Nel momento in cui ci si assume la responsabilità di essere autentici, nel bene e nel male, allora è giusto metterci il proprio nome. Perché sono anche una persona complicata sotto molti aspetti, una persona che può risultare scomoda. Probabilmente a molte persone non piacerei per come sono fatto, mentre ad altre sì. Però credo che questa sia la vera lucidità dell’essere artista: riuscire a essere se stessi a prescindere da tutto. Ci saranno persone che si riconosceranno in ciò che dico e in ciò che faccio, e altre che magari finiranno per detestarmi, ma va bene così”.

Per quale motivo pensa che qualcuno potrebbe detestarla?

“Perché sono diventato molto scomodo. Lo sono diventato nel modo di affrontare le situazioni, perché dico sempre quello che penso, a prescindere. E non sempre è un aspetto positivo, perché a volte le persone non vogliono sentirsi dire ciò che gli altri pensano davvero. In molti preferiscono ricevere complimenti poco sinceri piuttosto che ascoltare una verità dura che, però, potrebbe aiutarle davvero a migliorare”.

Qual è stata la verità più dura che le è stata detta e che poi l’ha aiutata?

“Non dirò da chi, però mi è stato detto che non sapevo scrivere canzoni”.

È sempre spiacevole quando qualcuno cerca di ridimensionare l’entusiasmo o le capacità degli altri.

“In realtà, per me è stato bellissimo sentirmi dire che non sapevo scrivere canzoni, perché credo di aver dimostrato il contrario. Almeno con questo album penso di esserci riuscito. I brani li ho scritti tutti io. Poi ci sono amici con cui ho collaborato nella produzione o nella definizione di alcune melodie, però il disco è mio. Mi appartiene completamente”.

È davvero tutto a posto oggi, Dennis?

“No. Anche se una delle canzoni di Stargirl si intitola Tutto apposto, in realtà racconta esattamente il contrario. Parla di quella contrapposizione per cui si guarda qualcosa da lontano, dopo molto tempo, e ci si rende conto che oggi magari non fa più male nello stesso modo. Però resta. Resta una cicatrice, chiamiamola così. Resta il fatto che forse qualcosa non si è ancora risolto del tutto. Può valere in amore, ma anche sul piano umano. Rispetto a un certo periodo della mia vita, oggi sto cento volte meglio e ne sono consapevole. Oggi sono una persona più lucida. Ho attraversato un periodo davvero complicato, però adesso so che cosa devo fare, so qual è la mia direzione e la sto seguendo a prescindere. Questo ha un valore enorme. Però, allo stesso tempo, so anche di non essere ancora tornato del tutto sereno. Vorrei tornare alla versione di me che ero prima. Prima di tutto questo ero un ragazzo che sorrideva sempre, nonostante non avessi una vita agiata. Ma ero convinto che tutto sarebbe andato bene, a prescindere da ciò che avrei fatto. Se avessi continuato a fare il barbiere, sarei stato un grandissimo barbiere. Per la musica, invece, chissà. Allora, vedevo tutto in modo molto più ottimista. Sì, mi piacerebbe tornare a quella versione di me”.

Che cosa o chi l’ha aiutata ad affrontare quello che ha vissuto?

“Le poche persone che sono rimaste al mio fianco. Le poche persone che ho davvero vicino. Gli affetti sono fondamentali. Credo che l’amore, in generale, sia fondamentale per salvarsi”.

All’amore, decida Mi piaci tu. Ma Dennis si è mai detto di piacersi, artisticamente parlando?

“Mi era stato detto che non sapevo scrivere canzoni. Poi ho scritto un brano che non fa parte di questo disco, ma che ho tatuato addosso. Si intitola Un giorno, un mese, un anno. Magari un giorno uscirà. Ho iniziato a farlo ascoltare ai miei amici e alla ragazza per cui l’avevo scritto, ed erano tutti entusiasti. E mi sono detto che non era possibile, perché quel brano l’avevo scritto in un quarto d’ora. Mi sono guardato allo specchio e mi sono detto che sapevo fare quel lavoro, che era il mio. Ho smesso di credere a quello che dicevano gli altri. Mi sono detto di essere bravo, di potercela fare, di saper raccontare la mia vita. E che, a prescindere da dove mi avrebbe portato, se mi faceva stare bene allora avrei dovuto continuare a farlo”.

Qual è oggi la sua più grande paura?

“La mia più grande paura è non riuscire a dimostrare ciò che vorrei dimostrare. Ma a me stesso. Con gli altri, questa necessità l’ho superata almeno in parte. Prima dipendevo completamente da come mi vedevano gli altri. Se per loro avevo valore, allora anch’io riuscivo a vedermi con valore. Se invece non ne avevo ai loro occhi, allora mi sentivo l’essere umano peggiore del mondo. Oggi penso di aver superato questa dinamica, almeno in parte. Però, allo stesso tempo, resto la persona che giudica più duramente se stessa. Oggi riesco a guardare questo aspetto con lucidità. Riesco a riconoscerlo. Prima ne ero soltanto vittima. Adesso so che devo lavorarci e lo sto facendo. Ma sono meccanismi che ci si porta dietro magari dall’adolescenza, ed è difficile liberarsene all’improvviso”.

Ho sempre avuto la sensazione che lei volesse dimostrare qualcosa di sé, quasi come una forma di rivalsa personale. È una percezione corretta?

“Sì, sicuramente è sempre stato così. La musica per me è sempre stata un modo per esprimere davvero ciò che sentivo, ciò che potevo dimostrare di essere. La mia volontà è sempre stata quella di lasciare qualcosa. In questi anni ho riflettuto molto sulla vita, sul suo senso, sulle direzioni da prendere. E, obiettivamente, siamo davvero un puntino in mezzo a un’infinità di elementi. Nel senso più letterale, non valiamo nulla. Eppure, ci riempiamo di problemi, affolliamo la mente di domande, ci chiediamo che cosa stiamo facendo, perché lo stiamo facendo, quale sia il senso della nostra esistenza. Però, di mio, non voglio che la vita sia soltanto un viaggio da un punto A a un punto B. Ma, anche se dovesse essere solo questo, vorrei che tra quel punto A e quel punto B ci fossero esperienze che valgano la pena di essere vissute. Esperienze che abbiano un valore, che lascino un segno. Non nella storia dell’umanità, perché è impossibile pensare di lasciare un segno in quella, ma almeno nel proprio nucleo familiare, nelle generazioni future. Mi piacerebbe che un giorno qualcuno potesse dire che suo nonno aveva fatto questo e quest’altro, e ringraziarlo per questo”.

Sogni buttati: quali sogni ha scelto oggi di tenere e quali invece ha deciso di abbandonare?

“Partiamo da quelli da abbandonare. I sogni da lasciare indietro sono sicuramente l’avidità e il desiderio di essere un idolo, perché secondo me appartengono a qualcosa di malsano. I sogni da conservare, invece, sono quelli che riguardano le proprie passioni. Non bisogna mai rinunciare alle proprie passioni, a prescindere dal motivo per cui le si coltiva”.

Che rapporto ha avuto con il successo? L’ha confortata oppure l’ha distrutta?

“All’inizio, quando è finito, mi sono autodistrutto, sotto molti aspetti. Per un lungo periodo della mia vita mi sono sicuramente fatto del male. Però oggi ringrazio quel periodo. Lo ringrazio perché mi è servito davvero molto. Era una situazione così particolare che, quando si vive qualcosa del genere, si tende poi ad attribuirsi molte colpe”.

Ha avuto la sensazione che la musica l’abbia mai tradita?

“Con la musica in sé non ce l’ho mai avuta. La musica non mi ha mai fatto del male, anzi. Mi ha sempre salvato. In modo molto semplice, mi ha fatto uscire dal ‘Matrix’, chiamo così la vita. E mi ha concesso quella possibilità perché mi ha dato del tempo per stare da solo con me stesso, per pensare, riflettere, costruirmi un’idea del mondo e della società. Questa libertà, questa possibilità di avere del tempo per sé e poter riflettere, è un ottimo modo per uscire dal ‘Matrix’, perché si inizia a capire, si comincia a vedere la realtà in modo diverso. Non si vive più soltanto all’interno di uno schema. Quando dico che la musica mi ha salvato, intendo che mi ha dato la possibilità di evolvermi, mi ha dato tempo per me, mi ha sottratto agli orari di lavoro e agli obblighi sociali. Mi ha dato la possibilità di scegliere il percorso della mia vita, almeno per un certo periodo. E tutto questo mi ha aiutato a comprendere molte dinamiche del mondo. Con la musica, quindi, non ce l’ho mai avuta. Forse ce l’ho avuta un po’ con l’ambiente musicale, ma anche lì la responsabilità era mia. Posso inventarmi tutte le giustificazioni che voglio, però ero semplicemente un ragazzo che non capiva bene che cosa gli stesse succedendo e accettava tutto. Se fossi stato l’artista che sono oggi, mi sarei imposto di più”.

Quindi pensa di avere accettato dei compromessi per paura che il successo potesse svanire?

“Sì. Però attenzione: non sto dicendo di avere sbagliato tutto per questo motivo. Anzi, oggi ringrazio tutto ciò che è successo. Perché grazie a quelle esperienze ho capito molto. Oggi so come muovermi, so come agire. Se non avessi vissuto tutto questo, non sarei la persona che sono adesso”.

Se le togliessero la musica, che cosa le rimarrebbe?

“Sarebbe terribile. Probabilmente inizierei a scrivere poesie. Perché per me l’aspetto importante non è soltanto scrivere canzoni, è raccontare. Mi rendo conto di farlo anche in maniera eccessiva. Magari succede qualcosa, sono nel mezzo di una discussione, prendo il telefono e mi annoto una frase. Le mie ex compagne mi hanno odiato per questo. Immagini una litigata: magari l’altra persona dice una frase incredibile e, mentre sta ancora parlando, nella mia testa la sto già modificando e trasformando in una quartina di una canzone: è una dinamica terribile. Sembravo una persona distante, ma in realtà stavo semplicemente raccontando”.

La scrittura, un po’ come la recitazione o la musica, può avere una funzione curativa. Che cosa le hanno fatto scoprire di sé?

“Sicuramente mi hanno dato la possibilità di imparare a esprimere meglio i miei pensieri. Anche nel dialogo più spontaneo, con un amico al bar, credo che mi abbiano dato gli strumenti per riuscire a farmi capire meglio. Poi vivo letteralmente di metafore. Quasi sempre, quando devo spiegare qualcosa a qualcuno, uso una metafora, e molto spesso è la stessa immagine che utilizzerei in una canzone. È come se ormai vivessi nel modo in cui scrivo. Per esempio, direi a un amico ciò che sostengo anche nella canzone Medusa: l’amore è come avere un fucile puntato addosso. Un fiore non ti salva. Se qualcuno ti punta un fucile contro, prima o poi il colpo parte”.

Lei si è sempre difeso dai colpi?

“Sì, però ne ho inflitti anche tanti, purtroppo. Credo che molte volte la mia sia stata un’immaturità importante. Avrei potuto comportarmi in modo diverso. Dovrei molte scuse all’amore e alle persone. Naturalmente anch’io sono stato ferito, altrimenti non avrei scritto certe canzoni, però sono stato anche responsabile della sofferenza altrui e me ne rendo conto”.

E invece chi le deve delle scuse?

“Non lo so. Credo che molti rapporti che si sono persi in questi anni si siano interrotti senza una ragione reale. Sembra quasi che ci sia dell’ipocrisia persino nel semplice gesto di rispondere al telefono. Non voglio fare nomi, anche in questo caso, però sembra che la voglia di risponderti dipenda dal momento di popolarità o di hype che stai vivendo. Quindi, sicuramente ci sono molte persone che, nel momento in cui ero appena uscito da Amici, si sono presentate come fratelli o persone molto vicine, per poi sparire. Loro sicuramente mi dovrebbero delle scuse. Ma anche la versione di me che, nel periodo autodistruttivo, ha creduto che tutto questo non facesse per me, mi dovrebbe delle scuse”.

È stata semplice questa intervista per lei?

“È stata bellissima. Sono un grande sostenitore dell’apertura più intima nelle interviste. Anzi, la ringrazio per avermi dato la possibilità di aprirmi e di mostrare quello che è stato questo cambiamento”.

Ho apprezzato molto il fatto che lei non abbia attribuito tutte le colpe soltanto all’esterno.

“Era proprio questo il senso. Oggi sto facendo anche attività esterne alla musica, che però riguardano comunque il mio essere artista. A breve lancerò un progetto in cui credo molto. È un sistema che punta a liberare un intero settore. Sono stato barbiere, so che cosa significa esserlo, so che cosa significa spaccarsi la schiena per pochi soldi al mese. Ho costruito davvero un sistema, l’ho progettato, studiato, ci ho lavorato molto e ci credo profondamente. Ma è stato anche un modo per smettere di pensare che la musica dovesse necessariamente mantenermi. La musica non deve darmi da vivere. Quando facevo musica perché amavo farla, era tutto diverso. Avevo un altro modo di raccontarla. E da quando ho ricominciato a viverla così, ho scritto questo disco”.

Aveva bisogno di tornare a essere quel ragazzo che viveva la musica per passione, per vocazione, e non per un ritorno economico?

“Sì. Perché quando qualcuno ti dice che, per vivere, devi fare determinate scelte, è inevitabile provare frustrazione. Però, allo stesso tempo si capisce anche il motivo: alla fine, si parla di un’industria. Chi sostiene determinate cose spesso ragiona da imprenditore, guarda il mercato. E tu, nel tuo momento di immaturità e di paura che tutto possa sfuggirti di mano, accetti. Oggi però non accetto più questo meccanismo”.

In fondo, era solo un ragazzo che cercava se stesso.

“Oggi sono fiero di ciò che sono diventato. E riconosco che ciò che sono diventato lo devo soprattutto alle esperienze negative, più che a quelle positive. Le esperienze positive ti cullano, ti fanno stare bene. Però il benessere, quasi mai, porta a un vero progresso”.