Due denunce e plurime violazioni amministrative: questo il bilancio dopo un’operazione di polizia a Mantova. Le operazioni, condotte con il supporto di pattuglie specializzate e della Polizia Locale, sono state finalizzate a garantire la sicurezza pubblica e la vivibilità del centro storico, con particolare attenzione alle aree più esposte a fenomeni di spaccio e furto.

I controlli straordinari a Mantova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella settimana a cavallo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 la Questura di Mantova ha coordinato una serie di servizi di prevenzione e controllo del territorio.

L’attività ha visto la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e degli operatori della Polizia Locale, in linea con le direttive del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica. L’obiettivo dichiarato è stato quello di offrire la massima tutela alla cittadinanza, aumentando i livelli di sicurezza e assicurando una convivenza serena nel centro storico.

Zone sensibili e attività commerciali sotto la lente

I controlli si sono concentrati soprattutto nelle aree già teatro in passato di episodi di spaccio, risse e altre condotte criminali, oltre che nei parchi cittadini e nelle vicinanze dei principali punti vendita.

Particolare attenzione è stata riservata anche agli esercizi pubblici: bar, caffetterie e sale giochi sono stati oggetto di ispezioni per verificare il rispetto delle regole e garantire la sicurezza dei frequentatori.

Violazioni amministrative in esercizi commerciali e sale slot

Nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio, le forze dell’ordine hanno controllato cinque esercizi commerciali e tre sale slot.

In tre locali sono state riscontrate plurime violazioni al regolamento comunale di Mantova: mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura, utilizzo delle slot machine oltre l’orario consentito e inosservanza del divieto di accesso alle postazioni di scommessa da parte di minorenni. Le irregolarità sono state contestate agli esercenti, che ora rischiano sanzioni amministrative.

Identificate 71 persone, 39 positive ai controlli

Durante le attività di controllo sono state identificate 71 persone, di cui 39 risultate positive ai sistemi di polizia. In particolare, la Squadra Volante e la Polizia Locale sono intervenute in Piazza Don Leoni, nei pressi della stazione, dove hanno fermato un giovane appena maggiorenne di origine nigeriana.

Il ragazzo, apparso subito agitato e insofferente, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Dopo essere stato accompagnato in Questura e sottoposto a fotosegnalamento, gli è stata contestata la detenzione ad uso personale di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90.

Denunciato per tentato furto e possesso di armi improprie

Nel primo pomeriggio, un altro intervento ha portato al fermo di un uomo di 26 anni di origine marocchina, sorpreso in Piazza Martiri mentre, munito di pinze, tentava di asportare una bicicletta.

L’uomo è stato accompagnato in Questura e denunciato a piede libero per tentato furto e possesso di armi ed altri oggetti atti ad offendere. La sua responsabilità penale sarà accertata solo all’esito di un provvedimento definitivo dell’Autorità Giudiziaria.

