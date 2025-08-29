Denuncia choc a Regina Coeli, picchiato e sequestrato per 2 giorni da altri detenuti: il drammatico racconto

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un detenuto del carcere Regina Coeli di Roma è stato sequestrato, picchiato e torturato per due giorni da altri carcerati dopo essersi rifiutato di nascondere un telefono cellulare entrato di nascosto all’interno della struttura. L’uomo ha denunciato i suoi aggressori e la procura ha aperto un’inchiesta.

Torturato per un cellulare a Regina Coeli

L’agenzia di stampa Adnkronos ha ricostruito una vicenda risalente a luglio in cui un detenuto del carcere romano di Regina Coeli è stato sequestrato e torturato per due giorni da altri carcerati.

Le violenze avrebbero avuto inizio quando la vittima ha scoperto dell’arrivo di un carico di telefoni cellulari e di droga nel carcere. Uno dei detenuti coinvolti gli avrebbe chiesto di nascondere uno degli apparecchi.

ANSA Il carcere di Regina Coeli

La vittima si sarebbe però rifiutata e sarebbe stata immediatamente picchiata. Successivamente, l’uomo sarebbe stato legato al letto, torturato con alcuni coltelli, drogato e pestato, fino a che una guardia carceraria non ha scoperto le sue condizioni.

Le condizioni della vittima

Dopo la denuncia, il detenuto è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito dal quale è stato inviato anche al pronto soccorso oftalmico per una consulenza urgente.

I medici hanno riscontrato diverse ecchimosi, ferite da arma da taglio, dolorabilità diffuse e un enoftalmo, cioè un infossamento del bulbo oculare dovuto a una forte pressione, esercitata da uno dei torturatori durante le sevizie.

La prognosi per l’uomo è di circa 25 giorni. I danni più gravi sembrano essere quelli all’occhio ferito, dal quale il detenuto non avrebbe ancora ripreso completamente la vista.

Le dichiarazioni del detenuto

La vittima delle torture ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Adnkronos, raccontando la sua storia e spiegando la sua decisione di denunciare:

Ho vissuto un incubo, pensavo di morire. Non riesco a dormire, mi sveglio ancora tutte le notti. Era la prima volta che mettevo piede in una casa circondariale: ho sbagliato e sono finito in carcere; una persona che ha sbagliato deve pagare ma non in questo modo. Per due giorni e mezzo nessuno si è accorto di niente.

Il detenuto ha poi concluso: “Ho deciso di denunciare perché non deve succedere a nessun altro quello che ho vissuto io”.