Denuncia del giovane animatore a Rimini, il video dello sfogo sulle condizioni dell'albergo e la paga è virale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il video denuncia di un giovane animatore a Rimini, contro le condizioni della stanza d’albergo a lui assegnata e la paga, è diventato virale in Italia. Gilberto, 20 anni, ha raccontato la sua esperienza mostrando le immagini dell’alloggio con la muffa e rivelando la cifra della paga (650 euro, a cui si aggiungono ulteriori 650 destinati a vitto e alloggio). In pochi giorni il filmato pubblicato su TikTok è stato visto oltre un milione di volte.

La denuncia del giovane animatore a Rimini

“Sono a Rimini, dovevo fare l’animatore ma me ne sto scappando via perché non ho alcuna intenzione di vivere in un alloggio da schifo ed essere pagato una miseria”.

Si apre così il video pubblicato su TikTok da Gilberto, di 20 anni, che ha mostrato le immagini dell’alloggio a lui riservato e rivelato l’entità dello stipendio: 650 euro (gli altri 650 euro previsti dal contratto – ha spiegato – erano per il vitto e l’alloggio).

Vista aerea del litorale di Rimini. Il giovane animatore ha pubblicato il video-sfogo mentre si trovava alla stazione della cittadina romagnola, pronto a lasciarla dopo la brutta esperienza professionale da lui vissuta.

“Vi sembra normale? Devo essere sottopagato, sfruttato e prendermi le peggio malattie. Sfido chiunque a vivere così un mese” ha detto ancora il giovane animatore.

La risposta dei gestori al giovane animatore

Nel video, Gilberto ha anche rivelato cosa gli avrebbero detto i gestori in risposta al suo sfogo sull’alloggio e la paga.

Nello specifico, lo avrebbero accusato di “essere troppo sensibile” e di “non avere spirito di adattamento”.

“Ma bisogna accettare questo?” ha detto ancora il giovane animatore. “È una follia”.

Lo sfogo finale sul lavoro in Italia e la fuga di cervelli

Il video denuncia del giovane animatore a Rimini si conclude con un’amara riflessione sul mondo del lavoro in Italia.

“E poi dicono che in Italia non c’è lavoro. Ci credo, i lavori che ci stanno fanno ca*are“. ha detto Gilberto.

Poi ha concluso: “Qualcuno dovrebbe prendere un’iniziativa e fare qualcosa. Altro che fuga di cervelli, qua è proprio da scappare secondo me”.

Guarda il video-sfogo del giovane animatore di Rimini diventato virale sul web: