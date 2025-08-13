Denuncia dell'animatore Gilberto Contadin diventa un caso, parla il datore di lavoro: la sua versione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo la video denuncia di Gilberto Contadin, che ha deciso di rinunciare a un lavoro da animatore a Rimini per la paga e le condizioni del suo alloggio, è arrivata la replica del datore di lavoro, che ha fornito la sua versione dei fatti. Le cose, a suo dire, non sarebbero andate proprio come raccontato dal giovane animatore.

Cosa aveva detto Gilberto Contadin

Nel video registrato in stazione e poi pubblicato su TikTok (e diventato virale), il 21enne Gilberto Contadin aveva raccontato di essere “scappato” da una proposta di lavoro a Rimini: “Sono a Rimini, dovevo fare l’animatore ma me ne sto scappando via perché non ho alcuna intenzione di vivere in un alloggio da schifo ed essere pagato una miseria“.

Nel filmato, il giovane aveva mostrato una stanza e rivelato l’entità dello stipendio, pari a 650 euro (gli altri 650 euro previsti dal contratto – ha spiegato Contadin – erano destinate al vitto e all’alloggio).

iStock

Rimini.

L’animatore aveva anche rilevato di essere stato accusato, in seguito alle sue rimostranze, di “essere troppo sensibile” e di “non avere spirito di adattamento”.

La replica del datore di lavoro a Gilberto Contadin

Antonio Cafarelli, fondatore dell’agenzia di animazione e, di fatto, datore di lavoro di Gilberto Contadin, ha replicato alle accuse in un’intervista concessa al Corriere di Bologna.

La sua versione dei fatti: “Questo ragazzo è rimasto nella struttura per un’ora. Era stato accolto dalla capo animatrice che gli aveva detto di sistemarsi momentaneamente nella sua camera e che avrebbe potuto farsi una doccia mentre veniva prepara la stanza a lui assegnata. A quel punto lui ha scattato foto della camera della capo animatrice in cui avrebbe dovuto trascorrere qualche ora. Ha fotografato il bagno comune e non quello personale. Poi se ne è andato. Ha girato il video in stazione a Viserbella ed è partito”.

Cafarelli ha spiegato inoltre di non essere stato contattato dal giovane: “Ha contattato la recruiter della nostra sede di Roma che gli ha spiegato che doveva chiamare direttamente noi. Cosa che non ha fatto”.

In merito alla paga, ha detto: “Applichiamo il contratto collettivo nazionale del lavoro, sottoscritto da 5 aziende del settore. La paga base al primo ingresso al primo anno senza esperienza sarebbe di 1307 euro per un massimo di 45 ore settimanali con giorno di riposo obbligatorio. È compreso il comfort pack: garantiamo vitto e alloggio detraendo tutto dai 1307 euro. La busta paga, anche ai fini della richiesta della disoccupazione, è quella”.

Il commento di Luca Bizzarri sul caso dell’animatore di Rimini

Sulla protesta del giovane animatore Gilberto Contadin è intervenuto anche Luca Bizzarri, che su X ha scritto: “Com’eravamo ingenui noi che appena arrivati avevamo solo una richiesta: ‘C’è fi*a?'”.

In un secondo messaggio ha aggiunto: “Sono di una generazione che si accontentava, dopo quelle che cercavano di cambiare il mondo. È stata la peggiore della storia, peggiori figli, peggiori genitori. E ha tirato su dei mitomani che credono che i problemi si risolvano su TikTok, e che se non dici Fiore=Bello e Cac*a=Brutta fatica a comprendere il senso”.