Denuncia dello youtuber Simone Cicalone, "hanno provato a investirmi, l'obiettivo ero io"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Lo youtuber Simone Cicalone ha raccontato sui social un episodio di violenza avvenuto a Roma, dove un automobilista avrebbe tentato di investirlo, accompagnando la manovra con gravi minacce. L’uomo avrebbe documentato l’accaduto e ha raccontato come la prontezza della sua videomaker abbia evitato conseguenze peggiori.

Simone Cicalone, il tentato investimento in viale Aventino a Roma

L’episodio risalirebbe a sabato 24 ottobre 2026 e si sarebbe verificato nella zona di viale Aventino. Simone Cicalone, nome d’arte di Simone Ruzzi, ha raccontato che stava camminando insieme alla sua videomaker quando, in prossimità di un attraversamento stradale, ha visto un’automobile avvicinarsi a velocità sostenuta in retromarcia.

Secondo il racconto dello youtuber, il veicolo avrebbe puntato direttamente verso di loro, creando una situazione di grave pericolo. A evitare l’impatto sarebbe stata la videomaker, che si sarebbe accorta in tempo della manovra e ha spinto Cicalone in avanti, permettendogli di scansare l’auto. Un intervento decisivo, che avrebbe consentito a entrambi di sottrarsi al pericolo all’ultimo momento.

ANSA

Nel video pubblicato sui propri canali, Cicalone ha ricostruito la sequenza dei fatti, spiegando di aver visto la macchina dirigersi verso di loro mentre attraversavano la strada. L’automobile, secondo quanto riferito, era una Fiat Panda. Dopo aver rischiato di essere investito, lo youtuber si è rivolto al conducente chiedendogli spiegazioni.

La risposta dell’automobilista, sempre secondo il racconto di Cicalone, sarebbe stata accompagnata da insulti e minacce esplicite. L’uomo si sarebbe sporto dal finestrino urlando: “Cicalò, devi morire. Fascio de m***a, devi morire“.

Parole che hanno accentuato la gravità dell’accaduto e che, insieme alla manovra pericolosa, sono al centro della denuncia pubblica dello youtuber.

La denuncia e il video con la targa dell’auto

Un elemento importante nella ricostruzione dell’accaduto riguarda il materiale video raccolto durante l’episodio. Simone Cicalone ha riferito di aver filmato la scena, riuscendo a riprendere anche la targa della Fiat Panda. Le immagini potrebbero quindi fornire elementi utili per ricostruire quanto successo e identificare il conducente coinvolto.

Lo youtuber ha presentato denuncia ai carabinieri, ai quali sarebbe stato consegnato anche un breve filmato di circa sette secondi. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei militari della stazione Aventino. La dinamica e le responsabilità dovranno essere verificate attraverso le indagini e l’esame degli elementi disponibili.

In un primo momento, Cicalone e la sua videomaker avrebbero pensato a una manovra sconsiderata da parte di un automobilista. Successivamente, alla luce delle circostanze e delle minacce pronunciate dal conducente, lo youtuber ha maturato una valutazione più grave dell’episodio. “Quella manovra mirava a colpire me“, ha spiegato.

La vicenda riporta così l’attenzione sulle intimidazioni denunciate da Cicalone negli ultimi anni, mentre gli investigatori sono chiamati a chiarire l’esatta dinamica dell’episodio del 24 ottobre.

Chi è Simone Cicalone, lo youtuber noto per i video sui borseggi

Simone Cicalone è conosciuto soprattutto per i contenuti pubblicati online in cui documenta furti, tentativi di borseggio e situazioni di degrado e insicurezza, in particolare nelle stazioni della metropolitana di Roma. I suoi video, spesso girati direttamente nei luoghi in cui si verificano gli episodi, lo hanno reso una figura riconoscibile sul web e gli hanno attirato sia sostenitori sia critiche.

Il nuovo episodio si inserisce in un contesto segnato da precedenti minacce e aggressioni. Nel maggio 2025, sempre nella zona della Piramide, Cicalone aveva raccontato di essere stato quasi investito da un’automobile e minacciato da alcuni uomini. Aveva riferito anche di un’ulteriore intimidazione avvenuta il giorno successivo, quando altre persone gli avrebbero rivolto minacce di morte.

Il 12 novembre 2025, inoltre, lo youtuber era stato vittima di un pestaggio nella zona della stazione della metropolitana Piramide, a Roma. Si tratta di precedenti distinti dal fatto più recente, ma utili a comprendere perché l’episodio di viale Aventino abbia suscitato nuovamente attenzione.