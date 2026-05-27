Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per atti persecutori aggravati il bilancio dell’intervento condotto dalla Polizia di Stato a Cisterna di Latina. Un giovane del 1999, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza dopo essere stato sorpreso nei pressi del commissariato mentre continuava a molestare la sua ex compagna, non accettando la fine della loro relazione.

L’intervento della Polizia e la flagranza di reato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a seguito della denuncia presentata dalla vittima presso il Commissariato di Cisterna di Latina. La donna, visibilmente agitata e preoccupata, si è rivolta agli agenti per segnalare le continue molestie e vessazioni subite dall’ex compagno, che aveva già manifestato comportamenti ossessivi e minacciosi.

Durante il colloquio con la vittima, gli agenti hanno notato la presenza del giovane nelle immediate vicinanze degli uffici di polizia. Il ragazzo si aggirava con fare sospetto, monitorando l’area e mantenendo un atteggiamento che ha ulteriormente alimentato il timore della donna. Nel frattempo, la vittima continuava a ricevere chiamate insistenti sul proprio cellulare, elemento che ha permesso agli agenti di delineare una situazione di condotta persecutoria in atto.

Precedenti e aggravanti

Dai controlli effettuati dagli operatori di polizia è emerso che il giovane era già destinatario di una misura di prevenzione: l’ammonimento del Questore, emesso per analoghi episodi di maltrattamenti nei confronti della stessa persona offesa. In passato, infatti, la donna aveva già denunciato comportamenti violenti e vessatori subiti durante la convivenza. Questi precedenti hanno aggravato ulteriormente il quadro indiziario a carico dell’indagato.

Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di atti persecutori aggravati. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina è stata immediatamente informata dell’accaduto e ha disposto la traduzione dell’indagato presso la Casa Circondariale competente, in attesa dell’udienza di convalida.

Il caso di Cisterna di Latina riporta l’attenzione sull’importanza della tutela delle vittime di stalking e maltrattamenti in ambito familiare e relazionale. Le forze dell’ordine sottolineano la necessità di denunciare tempestivamente ogni episodio di violenza o persecuzione, per consentire un intervento rapido e prevenire conseguenze più gravi.

IPA