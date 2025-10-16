Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per maltrattamento etologico a Catania. Un pregiudicato catanese di 52 anni è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria, dopo che due cavalli sono stati trovati in una struttura priva dei requisiti minimi per il loro benessere.

Controlli mirati per la tutela degli animali

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nel quadro delle iniziative volte a prevenire e contrastare la criminalità e l’illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati legati al maltrattamento di animali e alla macellazione clandestina.

L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Reparto a Cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, in collaborazione con il personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Asp di Catania.

L’ispezione nella struttura di via Gramignani

Gli accertamenti sono stati eseguiti all’interno di un sito situato in via Gramignani, nel quartiere San Cristoforo (Catania). L’obiettivo era verificare le condizioni igieniche e di salute di due cavalli custoditi in una struttura non autorizzata. Durante la prima fase del controllo, agenti e veterinari hanno valutato lo stato di salute degli animali, riscontrando che, sebbene fossero in buone condizioni fisiche, l’ambiente in cui erano tenuti non rispettava le normative vigenti.

Irregolarità riscontrate e condizioni della stalla

Nel corso degli approfondimenti, è emerso che uno dei cavalli non risultava censito nella banca dati nazionale, poiché non gli era mai stato applicato il microchip identificativo. Inoltre, la stalla presentava diverse criticità: il tetto era troppo basso rispetto alla stazza degli equidi, gli spazi erano angusti e mancava un bevitore automatico, elemento fondamentale per garantire la pronta idratazione degli animali. Tali condizioni hanno evidenziato una gestione non conforme alle norme sul benessere animale.

Provvedimenti adottati e sanzioni

Per quanto accertato, entrambi i cavalli sono stati sottoposti a fermo dal personale veterinario, che ha anche sanzionato amministrativamente il proprietario, presente sul posto. Gli è stato intimato di individuare un allevamento idoneo dove trasferire gli animali, così da assicurare loro condizioni di vita adeguate. Contestualmente, la Polizia di Stato ha denunciato il 52enne all’Autorità Giudiziaria per maltrattamento etologico.

