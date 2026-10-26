Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Avrebbe simulato un’aggressione con coltello. A Oglianico (Torino) una donna ha infine ammesso di essersi ferita da sola con l’utilizzo di un coltello da cucina. Gli accertamenti dei carabinieri, infatti, hanno sottolineato incongruenze nel suo racconto.

La segnalazione e il soccorso a Oglianico

I militari della Compagnia di Ivrea, sabato 24 ottobre, sono intervenuti in piazza Statuto dopo una segnalazione del sindaco per una presunta aggressione ai danni di una donna a Oglianico (Torino). La stessa, 50 anni, aveva riferito di essere stata assalita da un giovane sconosciuto mentre si dirigeva verso il municipio. Secondo la sua versione, l’uomo, incappucciato, l’aveva colpita con un coltello.

La donna è stata accompagnata in codice verde all’ospedale di Cuorgnè, dove le sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in 5 giorni. Le verifiche dei Carabinieri hanno però evidenziato contraddizioni nel racconto e una ferita non compatibile con quanto riferito.

La ricostruzione dei Carabinieri

Messa di fronte agli elementi raccolti, la donna ha infine ammesso in ospedale di aver simulato l’aggressione e di essersi ferita autonomamente con un coltello da cucina preso dalla propria abitazione.

Gli accertamenti avevano consentito di escludere la presenza di un aggressore sconosciuto da ricercare e di individuare nella ricostruzione fornita un racconto frammentario e contraddittorio.

La donna denunciata dai militari

Il provvedimento a carico della persona citata è stato emesso durante le indagini preliminari: i carabinieri, infatti l’hanno denunciata per procurato allarme e simulazione di reato.

Il gesto, riferiscono i militari, è stato ricondotto a un momento di particolare fragilità personale.

IPA