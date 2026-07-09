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È stato denunciato un cittadino cingalese residente nel capoluogo per aver tentato di superare in modo fraudolento l’esame teorico per la patente di guida. L’uomo è stato scoperto grazie ai controlli di sicurezza presso la Motorizzazione Civile, dove sono stati rinvenuti dispositivi elettronici nascosti che avrebbero permesso la trasmissione delle risposte corrette dall’esterno.

La scoperta durante i controlli preliminari

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato presso la Motorizzazione Civile di Viterbo. Un cittadino cingalese, residente nel capoluogo, si è presentato per sostenere l’esame teorico necessario al conseguimento della patente di guida. Durante i controlli di routine, il soggetto ha attraversato il varco del metal detector, facendo scattare l’allarme.

In seguito all’attivazione dell’allarme, i funzionari della Motorizzazione hanno immediatamente richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Viterbo, in particolare il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, sono giunti rapidamente presso gli uffici interessati. Una volta sul posto, i poliziotti hanno bloccato il cittadino cingalese e hanno proceduto a una perquisizione personale.

Il ritrovamento dei dispositivi elettronici

Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva occultato una microcamera nell’asola della camicia, un micro auricolare e uno smartphone nascosto all’interno di un tutore, indossato appositamente per l’occasione. Tutti questi dispositivi erano collegati tra loro e avrebbero consentito di trasmettere all’esterno le immagini del quiz ministeriale previsto per l’esame teorico, permettendo così di ricevere le risposte corrette da una persona esterna.

Alla luce di quanto accertato, il cittadino cingalese è stato denunciato in stato di libertà per aver tentato di superare fraudolentemente l’esame, configurando il reato di frode. L’intera attrezzatura elettronica utilizzata per il tentativo illecito è stata sequestrata dagli agenti intervenuti. L’episodio, avvenuto a Viterbo, evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di illecito durante le prove d’esame pubbliche.

IPA