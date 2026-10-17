Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nei guai un 28enne originario dell’Est Europa specializzato in furti di alcolici: i Carabinieri lo hanno identificato e denunciato a piede libero, dopo che il giovane ha messo a segno tre colpi ai danni di due attività commerciali di Selva di Val Gardena, comune in provincia di Bolzano.

Bolzano, Selva di Val Gardena: rubava alcolici, denunciato

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, le indagini sono partite dalle querele presentate dai titolari di un albergo e di un supermercato del paese. I militari della Stazione di Selva di Val Gardena hanno ricostruito gli episodi e individuato il presunto responsabile, denunciato per furto continuato.

La serie è iniziata ad agosto nell’area bar di un hotel: l’uomo ha preso del vino di pregio e lo ha nascosto sotto la giacca, riuscendo a superare i controlli. Pochi giorni dopo ha raggiunto il supermercato e si è allontanato senza pagare della birra, occultata nello zaino.

Il tentativo di fuga

Il giorno seguente il 28enne è tornato nello stesso esercizio, questa volta con l’intenzione di sottrarre dei superalcolici. Ha nascosto una bottiglia nei pantaloni, ma il titolare se n’è accorto. L’uomo è quindi scappato per evitare di essere fermato.

Il valore complessivo della refurtiva è stato contenuto, ma i Carabinieri hanno condotto accertamenti approfonditi per collegare gli episodi e risalire all’identità dell’uomo. L’attività investigativa ha permesso di interrompere una condotta che, secondo l’Arma, rischiava di ripetersi a danno dei commercianti della vallata.

L’appello ai commercianti

I Carabinieri hanno richiamato l’importanza della presenza dell’Arma a tutela delle attività locali e hanno invitato gli esercenti a denunciare sempre gli ammanchi e a segnalare subito al 112 persone sospette. Anche le sottrazioni di lieve entità, sottolineano, possono fornire informazioni utili: la condivisione tempestiva delle segnalazioni consente ai militari di intervenire e contrastare i furti seriali.

IPA