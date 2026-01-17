Denunciato per atti persecutori a Castel Volturno non si presenta per il braccialetto elettronico, arrestato
A Castel Volturno un uomo è stato arrestato per atti persecutori dopo aver evitato l'applicazione del braccialetto elettronico.
Un uomo già denunciato per atti persecutori a Castel Volturno è stato fermato: per lui era stato disposto il braccialetto elettronico per impedirgli di avvicinarsi alla vittima, ma non si è presentato all’appuntamento con la Polizia. L’arresto è stato eseguito dopo la verifica delle condizioni di sicurezza della donna coinvolta.
Non si presenta alla polizia, arrestato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella giornata di ieri e ha visto coinvolti gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno che sono prontamente intervenuti per fermare un uomo già denunciato per atti persecutori.
L’uomo non si è presentato all’appuntamento con gli agenti, per questo – come da protocollo – è scattato il provvedimento.
L’arresto a Castel Volturno
Gli agenti hanno tratto in arresto un cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine per precedenti denunce legate a atti persecutori.
La misura cautelare era stata decisa dall’Autorità Giudiziaria a seguito di segnalazioni relative a comportamenti considerati pericolosi nei confronti di una donna.
Il provvedimento del braccialetto elettronico
Per tutelare la vittima era stata disposta l’applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, uno strumento anti-stalking che avrebbe dovuto impedire all’uomo di avvicinarsi alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, mantenendo una distanza minima di cinquecento metri.
Quando le forze dell’ordine hanno contattato il soggetto per procedere con l’applicazione concreta del dispositivo, tuttavia, l’uomo non si è presentato all’appuntamento fissato dalle autorità competenti. Inoltre non ha fornito alcuna spiegazione o comunicazione in merito alla sua assenza, aggravando la sua posizione.
La verifica della sicurezza e l’arresto
Dopo aver accertato che la donna fosse al sicuro gli operatori di Polizia hanno eseguito il provvedimento giudiziario.
L’uomo è stato rintracciato rapidamente e sottoposto alla misura più restrittiva degli arresti domiciliari.
Le misure a tutela delle vittime di stalking
Il caso di Castel Volturno evidenzia l’importanza degli strumenti di prevenzione e protezione messi in campo dalle forze dell’ordine e dalla magistratura per tutelare le vittime di atti persecutori.
Il braccialetto elettronico rappresenta una delle soluzioni più efficaci per monitorare i soggetti ritenuti pericolosi e garantire la sicurezza delle persone offese.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.