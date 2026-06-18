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Un uomo domiciliato a Frosinone è stato denunciato per evasione dalla Polizia di Stato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando il soggetto è stato intercettato da una pattuglia della Questura durante i controlli sul territorio. La denuncia è stata motivata dalla particolare rilevanza pubblica dei fatti e dalla necessità di garantire trasparenza e diritto all’informazione.

La denuncia per evasione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di comunicazione istituzionale, in particolare del D.lgs nr. 106/2006 e delle successive modifiche introdotte dal D.lgs 188/2021. Le forze dell’ordine hanno sottolineato che la diffusione della notizia risponde a specifiche ragioni di interesse pubblico, legate alla rilevanza dei fatti e alle esigenze di trasparenza verso la cittadinanza.

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia del reparto volanti della Questura di Frosinone ha effettuato un controllo di routine lungo una strada che conduce all’abitazione dell’uomo. Durante il servizio, gli agenti hanno notato il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, che alla vista della Polizia ha tentato di rincasare rapidamente, nel tentativo di eludere il controllo.

Il comportamento dell’uomo non è passato inosservato agli agenti, che hanno proceduto con gli accertamenti del caso. Alla luce di quanto emerso, per il soggetto è scattata la denuncia per evasione. La Polizia ha agito in conformità alle procedure previste, segnalando l’accaduto all’autorità giudiziaria competente.

Conclusioni

L’episodio avvenuto a Frosinone rappresenta un esempio dell’impegno costante delle forze dell’ordine nel controllo del territorio e nella prevenzione dei reati. La vicenda sarà ora oggetto di approfondimento da parte dell’autorità giudiziaria, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.

IPA