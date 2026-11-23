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Il Questore di Ancona ha firmato un ammonimento nei confronti di un uomo di circa 40 anni per presunti maltrattamenti e violenza domestica ai danni della compagna. Il provvedimento impone all’uomo di cessare ogni comportamento lesivo nei confronti della donna.

Presunti maltrattamenti ad Ancona

La donna è convivente dell’uomo e sua coetanea. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, il compagno ha messo in atto più episodi di violenza fisica e psicologica sotto l’effetto di alcolici.

Dopo l’ultimo litigio, avvenuto di recente, la vittima ha chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e si è recata al pronto soccorso per farsi refertare.

Il provvedimento del Questore

Al termine degli accertamenti, il Questore di Ancona ha disposto l’ammonimento previsto dall’articolo 3 del decreto legge del 14 agosto 2013, n. 93.

La misura di prevenzione mira a contrastare la violenza domestica e a impedire che le condotte possano aggravarsi fino a conseguenze estreme.

Le segnalazioni e i percorsi di recupero

La Questura ricorda che per attivare questa forma di tutela la segnalazione non deve necessariamente arrivare dalla vittima: anche un amico, un parente o un vicino che venga a conoscenza di una situazione di maltrattamenti può rivolgersi alle Forze dell’Ordine.

Da quando si è insediato alla guida della Questura dorica, il Questore ha disposto 14 ammonimenti, istruiti dalla Divisione Anticrimine, per contrastare condotte di stalking e maltrattamenti in famiglia.

Al momento, per i casi trattati, non sono state segnalate recidive. Grazie al Protocollo ZEUS, sottoscritto con i servizi territoriali competenti, gli uomini maltrattanti possono inoltre accedere gratuitamente a percorsi di recupero.

La campagna contro la violenza

Il Questore ha richiamato la campagna della Polizia di Stato “Questo non è amore”, pensata per aiutare a riconoscere i segnali di violenza nelle relazioni e interrompere il ciclo dei soprusi.

Chiedere aiuto, ha sottolineato, è un atto di coraggio per proteggere sé stesse e i propri figli. La collaborazione tra enti e i protocolli della Rete Antiviolenza può offrire alle persone vulnerabili strumenti tempestivi, un luogo sicuro e una tutela concreta.

IPA