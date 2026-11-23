Denunciato per maltrattamenti e stalking dalla compagna ad Ancona, il provvedimento contro un 40enne
Ammonimento del Questore a un uomo accusato di maltrattamenti e violenza domestica sulla compagna. La donna aveva chiesto aiuto dopo un litigio.
Il Questore di Ancona ha firmato un ammonimento nei confronti di un uomo di circa 40 anni per presunti maltrattamenti e violenza domestica ai danni della compagna. Il provvedimento impone all’uomo di cessare ogni comportamento lesivo nei confronti della donna.
- Presunti maltrattamenti ad Ancona
- Il provvedimento del Questore
- Le segnalazioni e i percorsi di recupero
- La campagna contro la violenza
Presunti maltrattamenti ad Ancona
La donna è convivente dell’uomo e sua coetanea. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, il compagno ha messo in atto più episodi di violenza fisica e psicologica sotto l’effetto di alcolici.
Dopo l’ultimo litigio, avvenuto di recente, la vittima ha chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e si è recata al pronto soccorso per farsi refertare.
Il provvedimento del Questore
Al termine degli accertamenti, il Questore di Ancona ha disposto l’ammonimento previsto dall’articolo 3 del decreto legge del 14 agosto 2013, n. 93.
La misura di prevenzione mira a contrastare la violenza domestica e a impedire che le condotte possano aggravarsi fino a conseguenze estreme.
Le segnalazioni e i percorsi di recupero
La Questura ricorda che per attivare questa forma di tutela la segnalazione non deve necessariamente arrivare dalla vittima: anche un amico, un parente o un vicino che venga a conoscenza di una situazione di maltrattamenti può rivolgersi alle Forze dell’Ordine.
Da quando si è insediato alla guida della Questura dorica, il Questore ha disposto 14 ammonimenti, istruiti dalla Divisione Anticrimine, per contrastare condotte di stalking e maltrattamenti in famiglia.
Al momento, per i casi trattati, non sono state segnalate recidive. Grazie al Protocollo ZEUS, sottoscritto con i servizi territoriali competenti, gli uomini maltrattanti possono inoltre accedere gratuitamente a percorsi di recupero.
La campagna contro la violenza
Il Questore ha richiamato la campagna della Polizia di Stato “Questo non è amore”, pensata per aiutare a riconoscere i segnali di violenza nelle relazioni e interrompere il ciclo dei soprusi.
Chiedere aiuto, ha sottolineato, è un atto di coraggio per proteggere sé stesse e i propri figli. La collaborazione tra enti e i protocolli della Rete Antiviolenza può offrire alle persone vulnerabili strumenti tempestivi, un luogo sicuro e una tutela concreta.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.