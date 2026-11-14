Depardieu ritira l'appello a tre giorni dal processo: definitiva la condanna per aggressioni sessuali sul set

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Gérard Depardieu ha deciso di non presentarsi davanti ai giudici di secondo grado. A pochi giorni dal processo d’appello, fissato a Parigi per lunedì 16 novembre, l’attore francese ha ritirato il ricorso tramite il suo avvocato. Diventa così definitiva la condanna a 18 mesi con la condizionale per le aggressioni sessuali a due donne sul set di un film nel 2021.

Depardieu rinuncia al processo di secondo grado

La notizia è stata anticipata il 13 novembre dall’emittente BFM TV, che citava una fonte vicina alla procura generale. Come riporta Il Fatto Quotidiano, in un primo momento i legali dell’attore non avevano né confermato né smentito, mentre uno di loro aveva già fatto sapere all’Afp che il loro assistito non sarebbe comparso in aula lunedì.

Nel pomeriggio è arrivata la conferma: secondo Ansa, la rinuncia è stata comunicata proprio attraverso il legale dell’attore. Non sono state rese note le motivazioni della scelta, che rende esecutive tutte le misure decise in primo grado.

La condanna per le aggressioni sul set

Il verdetto di primo grado risale al 13 maggio 2025. Il tribunale di Parigi aveva riconosciuto l’attore colpevole di aggressioni sessuali ai danni di una decoratrice di 54 anni e di un’assistente alla regia di 34, durante le riprese di Les Volets Verts diretto da Jean Becker, in un appartamento del XVI arrondissement.

Oltre ai 18 mesi con la condizionale, i giudici avevano disposto l’iscrizione nel registro degli autori di reati sessuali e, secondo Il Fatto Quotidiano, due anni di ineleggibilità.

Avevano anche riconosciuto la vittimizzazione secondaria subita dalle due donne in aula, un fatto che Ansa definisce rarissimo in Francia.

Durante il processo l’avvocato di Depardieu, Jérémie Assous, avrebbe definito le parti civili “bugiarde isteriche”.

Per i magistrati, invece, le loro dichiarazioni erano rimaste costanti e coerenti, mentre la versione dell’attore era “evoluta in modo significativo” tra il fermo e l’udienza.

Dopo l’appello ritirato, il caso Arnould

Per l’attore, però, la partita giudiziaria non è chiusa. Resta aperto il caso di Charlotte Arnould, la prima a denunciarlo nel 2018 con l’accusa di stupro. Depardieu ha fatto ricorso contro il rinvio a giudizio e, come ricorda Sky TG24, la decisione è attesa per il 26 novembre.

Contro l’attore, che dalla sua incriminazione nel 2020 ha sempre respinto ogni accusa, negli ultimi anni sono arrivate le testimonianze di diverse altre donne. Alcune denunce sono ormai prescritte, altre sono ancora al vaglio della giustizia francese.