Depistaggi di Luca Spada sulle morti sospette in ambulanza a Forlì, ricercava sul web i casi di cronaca nera

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Luca Spada avrebbe posto in essere stratagemmi per restare solo coi pazienti che trasportava, a volte simulando un dolore a un piede e altre volte riferendo che avrebbe dovuto fare delle telefonate. Solo così il soccorritore 27enne sarebbe riuscito ad agire indisturbato durante i trasporti in ambulanza. Poi, secondo la Procura di Forlì, avrebbe fatto ricerche web con parole chiave del tipo: “Sognare omicidio, significato e numeri”, oltre a consultare articoli su Giampaolo Amato, l’ex medico che nel 2021 uccise la moglie e la suocera con un mix di farmaci.

Le strategie di Luca Spada per isolarsi con i pazienti

Open riporta che secondo gli investigatori il 27enne Luca Spada, arrestato con l’accusa di omicidio volontario premeditato nei confronti di sei anziani a lui affidati per trasporti secondari a Forlì, avrebbe posto in essere ripetute messe in scena per trovarsi da solo con i pazienti.

Ad esempio, in un’occasione avrebbe detto di dover fare una telefonata, in un’altra avrebbe simulato un dolore a un piede e in un’altra ancora si sarebbe isolato con il paziente con la scusa di dover prendere i parametri vitali.

ANSA

Con queste strategie, sempre secondo gli investigatori, Luca Spada avrebbe allontanato possibili testimoni e avrebbe agito indisturbato, con iniezioni di aria tramite l’accesso venoso.

L’aggravante della premeditazione, infine, sarebbe suggerita dalle ricerche web che “Spadino” faceva poco prima della morte di Deanna Mambelli.

Le ricerche web

Secondo il Corriere della Sera Luca Spada, il 19 novembre 2025 – sei giorni prima del trasporto e della morte di Deanna Mambelli, il decesso che ha fatto scattare la misura cautelare contro l’ambulanziere 27enne – avrebbe effettuato delle ricerche web apparentemente inequivocabili.

Tra le parole chiave avrebbe digitato: “Sognare di uccidere qualcuno, significato e numeri”, e ancora: “Sognare omicidio significato e numeri”. Poi in altre ricerche si sarebbe informato sul caso Giampaolo Amato, che nel 2021 uccise la moglie e la suocera a Bologna, a tre settimane di distanza, somministrando loro un mix letale di anestetici e benzodiazepine. L’oculista ed ex medico era stato condannato all’ergastolo.

I sospetti dopo le morti in ambulanza

A stringere il cerchio contro il 27enne sarebbero stati vari elementi: i pazienti, ricordiamo, non erano in fin di vita prima del trasporto e soprattutto quei viaggi secondari venivano effettuati per percorsi riabilitativi e visite ordinarie. Come il caso Deanna Mambelli, la sesta presunta vittima di Spada, che doveva essere trasportata in una clinica per un ciclo di riabilitazione.

Durante tutti gli eventi tragici il 27enne risultava in turno. Una collega, inoltre, aveva trovato nella divisa di Spada una siringa senza ago e ne aveva parlato con un carabiniere. Un’altra siringa era stata rinvenuta all’interno dell’ambulanza proprio in corrispondenza di un decesso. Questi accessori, scrive il Corriere, non sono previsti tra le dotazioni degli ambulanzieri del grado del 27enne.