Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le valigie portate in piazza Capranica, a Roma, rappresentano i viaggi all’estero delle donne single e delle coppie di donne che in Italia non possono accedere alla procreazione medicalmente assistita. Con questo gesto simbolico, l’Associazione Luca Coscioni ha accompagnato la consegna al Senato di oltre 56 mila firme a sostegno di una proposta di legge di iniziativa popolare per estendere anche a loro l’accesso alla Pma. L’iniziativa fa parte della campagna “Pma per tutte, più diritti più mamme”. Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’associazione, ha sottolineato che, a 22 anni dall’approvazione della legge 40, è la prima volta che una proposta di iniziativa popolare punta a modificare una norma già più volte finita davanti ai giudici.

ANSA