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È scattato un deferimento e 50 mc di rifiuti sono stati sequestrati dai Carabinieri Forestali nell’area industriale di Cisterna di Latina. L’operazione, svolta in collaborazione con Arpa Lazio, ha portato alla luce un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e la mancanza di autorizzazioni per la gestione delle acque di prima pioggia.

Controlli ambientali nell’area industriale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Forestale di Cisterna di Latina, insieme al personale di Arpa Lazio, sezione di Latina, hanno effettuato un approfondito controllo ambientale presso un’azienda attiva nel settore delle costruzioni edili e della carpenteria metallica. L’intervento si è svolto nell’area industriale del Comune, dove è stato ispezionato un capannone industriale con annesso piazzale.

Durante l’accertamento, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti sia dall’attività in corso sia da una precedente gestione aziendale. All’interno del capannone sono stati trovati circa 40 sacchi di materiale isolante di scarto, caldaie dismesse, cassette con cavi elettrici e diversi materiali metallici.

Nei piazzali esterni impermeabilizzati, invece, erano depositati numerosi ponteggi in metallo, scarrabili con rifiuti metallici in alluminio e ferro, rotoli di materiale coibentante, guaina bituminosa, veicoli abbandonati, una cabina di mezzo pesante, cassoni con rifiuti in vetro, materiale plastico, infissi in legno, fari per illuminazione, materiale edile vario e rifiuti gommosi triturati in diverse granulometrie, contenuti in big bags deteriorati o in cumuli sparsi.

Sequestro dei rifiuti e mancanza di autorizzazioni

Le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro probatorio di circa 50 mc di rifiuti, al fine di accertarne la provenienza e la corretta imputazione. È emerso che l’azienda risultava priva dei necessari titoli autorizzativi per la gestione delle acque di prima pioggia e delle acque domestiche, violando così la disciplina regionale in materia ambientale.

Al termine delle indagini, il titolare dell’azienda è stato deferito in stato di libertà per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e per il mancato rispetto delle normative regionali relative agli impianti di depurazione delle acque di prima pioggia. Inoltre, è stata elevata una sanzione amministrativa per violazione della normativa sugli scarichi domestici in assenza di autorizzazione.

IPA