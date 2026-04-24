Deputati intonano l'inno d'Italia alla Camera, Salvini e i leghisti non cantano: "Non è un festival", il video

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il decreto sicurezza è stato convertito in legge nella giornata del 24 aprile. L’aula della Camera l’ha approvato con 162 voti favorevoli e 102 contrari ed un astenuto. Prima del voto finale, i deputati di Fratelli d’Italia hanno cantato l’Inno d’Italia, ma i deputati della Lega, i ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Nicola Molteni sono rimasti seduti. In precedenza l’opposizione aveva intonato "Bella Ciao". "Siamo qui per il decreto sicurezza, non è un festival canoro", le parole di Matteo Salvini sul perché è rimasto seduto mentre si intonava l’inno nazionale.

DL sicurezza alla Camera, cosa è successo

Come riporta La Repubblica, Il decreto sicurezza è stato convertito in legge con 162 voti favorevoli e 102 contrari ed un astenuto.

Il testo è stato approvato dopo la fiducia e una maratona di due giorni che si è conclusa la mattina del 24 aprile.

La seduta alla Camera si è aperta con i deputati dell’opposizione che hanno intonato "Bella ciao".

Riccardo Ricciardi, capogruppo del M5S, ha detto nel suo intervento: "Buon 25 aprile a chi si sente legato ai giovani partigiani che hanno liberato il paese".

Fratelli d’Italia canta l’inno nazionale

Dopo il coro su Bella Ciao, i deputati di Fratelli d’Italia hanno risposto cantando l’inno di Mameli come riportato dall’ANSA.

Come riporta La Repubblica, i parlamentari di centrosinistra si sono quindi alzati a loro volta e hanno iniziato a cantare, con Angelo Bonelli che ha diretto il coro con le mani.

Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e la sottosegretaria Matilde Siracusano si sono alzati a cantare.

I ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Nicola Molteni sono rimasti seduti.

Infine, i deputati della Lega sono rimasti seduti e non hanno cantato l’inno.

Perché Salvini non ha cantato l’inno d’Italia

L’ANSA riporta le parole di Matteo Salvini in merito alla scelta della Lega di non cantare l’inno nazionale.

Il vicepremier ha spiegato: "Siamo qua per il decreto sicurezza, non è un festival canoro. Rispetto l’inno nazionale ma quelli cantano Bella ciao, mi sembra una mancanza di rispetto".

Le reazioni

Francesco Silvestri, deputato del M5S, ha commentato la vicenda in una nota: "È stato stato davvero imbarazzante vedere il centrodestra spaccarsi sull’inno nazionale in Aula, con la Lega che non lo ha cantato. A differenza di alcuni di questa maggioranza, noi siamo orgogliosi di cantare l’inno nazionale. E questo perché il nostro patriottismo è vero e non semplice strumento di propaganda".

Nicola Fratoianni, deputato di Avs, ha parlato di "ipocrisia": "Sentire dire in Aula che cantare Bella ciao, che viaggia sotto braccio all’inno, è un atto divisivo rivela l’ipocrisia pelosa del vostro appello all’unità. Noi vogliamo unità ma nella chiarezza: proporre leggi che dichiarano gli antifa fuorilegge è l’opposto della costruzione dell’unità. Buon 25 aprile a tutti, anche a tutti voi", le parole riportate da La Repubblica