Deputati Ue contro Infantino della Fifa dopo il caso Balogun-Trump, raccolta firme per indagare su di lui

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Anche i deputati Ue si scagliano contro il presidente Fifa Gianni Infantino per il caso Balogun – Trump ai Mondiali 2026, lanciando una raccolta firme per indagare su di lui. La nazionale Usa ha potuto schierare l’attaccante nonostante il cartellino rosso da lui ricevuto nella partita precedente, ma ciò non è bastato per battere il Belgio, che vincendo contro gli Stati Uniti ha conquistato l’accesso ai quarti di finale.

La raccolta firme contro Infantino per il caso Balogun ai Mondiali

Un gruppo di eurodeputati ha lanciato un’iniziativa con l’obiettivo di richiedere che sia attivata un’indagine sul ruolo del presidente della Fifa Gianni Infantino e verificare se sulla decisione sul caso Balogun ai Mondiali 2026 abbiano pesato pressioni provenienti dall’amministrazione Trump.

Una lettera promossa dai deputati Ue Barry Andrews, Lara Wolters e Niels Fuglsang e indirizzata alle 27 federazioni calcistiche dell’Unione europea sta circolando tra gli europarlamentari per raccogliere adesioni.

ANSA

Il testo della lettera contro Infantino sul caso Balogun – Trump

L’agenzia Adnkronos ha fatto sapere di aver avuto modo di visionare la lettera, in cui gli eurodeputati chiedono alle federazioni di sollecitare “un’indagine per accertare se il presidente della Fifa Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica automatica di una partita inflitta in seguito al cartellino rosso mostrato al calciatore della nazionale maschile degli Stati Uniti Folarin Balogun e se eventuali pressioni dell’amministrazione statunitense abbiano avuto un ruolo nella decisione”.

Andrews, Wolters e Fuglsang hanno poi scritto: “Riteniamo che sia giunto il momento per le federazioni calcistiche europee, tutte affiliate alla Fifa, di intervenire e chiedere che la Fifa indaghi sul processo decisionale”.

Secondo i promotori della lettera, le federazioni nazionali hanno il dovere di vigilare sul rispetto delle regole all’interno dell’organizzazione: “Le federazioni affiliate hanno un ruolo importante da svolgere nel garantire che le regole siano rispettate e che coloro che le violano siano chiamati a risponderne”.

La raccolta firme resterà aperta fino a mercoledì 8 luglio, alle ore 18.

Usa-Belgio 1-4 nella notte italiana ai Mondiali 2026

La controversa marcia indietro sulla squalifica dell’attaccante Usa Folarin Balogun, in campo da titolare nell’ottavo di finale contro il Belgio nonostante il cartellino rosso ricevuto ai sedicesimi, non è bastata agli Stati Uniti per passare il turno.

Nella notte italiana, a Seattle, il Belgio ha vinto il confronto diretto contro gli Usa col risultati di 1-4, conquistando l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali 2026 ed eliminando dalla competizione i padroni di casa degli Stati Uniti d’America (nazione co-organizzatrice della Coppa del Mondo assieme a Messico e Canada).