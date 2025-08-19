Deputato Eemeli Peltonen trovato morto in Parlamento in Finlandia, chi era il 30enne: ipotesi suicidio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Shock in Finlandia: il deputato socialdemocratico Eemeli Peltonen, 30 anni, è stato trovato morto il 19 agosto all’interno del Parlamento di Helsinki. Secondo quanto riportato dai media locali e confermato dall’emittente pubblica Yle, l’ipotesi principale è quella del suicidio.

La tragedia si sarebbe consumata intorno alle 11, quando i servizi di emergenza sono stati chiamati ad intervenire nel palazzo dell’Eduskunta.

Peltonen, figura emergente della politica finlandese, era entrato giovanissimo nelle istituzioni. A soli 19 anni era diventato consigliere comunale di Järvenpää, città dove dal 2017 al 2021 aveva guidato il consiglio municipale, risultando il più giovane presidente nella storia del Paese secondo la rivista Kuntalehti.

Getty Images

La sede del Parlamento finlandese

Nel 2023 era stato eletto in Parlamento con 5.747 voti, conquistando un seggio nelle fila del Partito Socialdemocratico.

I soccorsi in Parlamento

L’allerta è scattata poco dopo le 11, quando un’ambulanza, un camion dei vigili del fuoco e diversi mezzi della polizia, tra cui anche un blindato, hanno raggiunto il Parlamento.

Testimoni hanno parlato di un’operazione insolita per un edificio di massima sicurezza, raramente teatro di episodi simili.

“È in corso un’ispezione, con le autorità di soccorso, la polizia e i servizi di emergenza sul posto. Non posso dire di più in questa fase”, ha dichiarato Aaro Toivonen, direttore della Sicurezza del Parlamento, al quotidiano Iltalehti.

Alla tv pubblica Yle ha precisato: “L’unica cosa che posso dichiarare è che si tratta di un morto e che nessun altro è in pericolo”.

Al momento viene esclusa la pista dolosa e l’indagine si concentra sulle circostanze del decesso.

Le parole del primo ministro

La notizia ha sconvolto il mondo politico finlandese. Il primo ministro Petteri Orpo, leader del Partito di Coalizione Nazionale, ha commentato: “Abbiamo ricevuto una notizia davvero scioccante dal Parlamento, il nostro luogo di lavoro comune. Uno dei nostri colleghi è deceduto in Parlamento. È una notizia davvero triste”.

Il premier ha espresso cordoglio alla famiglia, ai cari e ai colleghi di Peltonen.

Il presidente del Parlamento, Jussi Halla-aho, non ha invece rilasciato dichiarazioni ufficiali.

In questi giorni i lavori dell’Eduskunta sono fermi per la pausa estiva: le attività riprenderanno il 2 settembre.

La notizia della morte di Peltonen è arrivata mentre era in corso la riunione estiva del gruppo ministeriale del Kokoomus, il partito del premier della Finlandia.