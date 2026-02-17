Deputato iraniano Zarei strappa la foto di Sergio Mattarella e accusa leader e "l'Europa patria del fascismo"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato in Aula una foto che ritraeva diversi leader occidentali. Fra di loro, anche il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. “L’Europa è la patria del fascismo e del nazismo“, ha affermato a corredo del gesto dimostrativo. Mattarella ha ricevuto solidarietà bipartisan. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dato disposizioni per far convocare l’ambasciatore iraniano alla Farnesina.

Deputato iraniano strappa foto con Sergio Mattarella

Il fatto è avvenuto durante la sessione inaugurale del Parlamento iraniano a Teheran. Nell’immagine strappata, oltre a Mattarella, comparivano anche il francese Emmanuel Macron, il tedesco Friedrich Merz, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e Re Felipe di Spagna.

Nella stessa immagine era presente anche l’europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri, che nei giorni precedenti, a Strasburgo, aveva espresso posizioni contro il regime di Teheran ricevendo minacce di morte: lo scorso 12 febbraio Tovaglieri aveva strappato in Aula una foto dell’ayatollah Ali Khamenei.

Nel corso del suo intervento, Zarei ha pronunciato parole durissime contro l’Occidente, definendo l’Europa “la patria del fascismo e del nazismo” e affermando che “sia il corrotto Trump sia l’Iran puro e rivoluzionario hanno abbandonato l’Europa”.

Il deputato ha inoltre dichiarato: “Khamenei è una grande benedizione e i suoi nemici sono maledetti!”. È a questo punto che è arrivato il gesto di strappare il foglio con i volti dei leader occidentali.

Tajani convoca l’ambasciatore iraniano a Roma

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato su X di aver dato disposizioni per convocare l’ambasciatore iraniano alla Farnesina:

“A Teheran un deputato iraniano ha strappato un’immagine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la sessione inaugurale del Parlamento. Ho già dato disposizioni per far convocare l’ambasciatore iraniano alla Farnesina per esprimere ferma condanna sull’accaduto. Rivolgo al Capo dello Stato tutta la mia solidarietà per questo grave episodio nei suoi confronti”.

Solidarietà bipartisan a Mattarella

Oltre a quella di Tajani, a Mattarella è arrivata la solidarietà di altri volti politici e istituzionali. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso “convinta e affettuosa solidarietà” al Presidente della Repubblica, definendo grave l’atto compiuto dal deputato iraniano.

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha parlato di “forte sdegno”. Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito Democratico, ha sottolineato che nell’immagine di Sergio Mattarella si riconosce l’intera comunità nazionale, mentre la senatrice Mariastella Gelmini (Noi Moderati) ha definito l’episodio “gravissimo e inaccettabile, un oltraggio al Capo dello Stato”, ai valori democratici e al Paese.