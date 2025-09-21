Derby Lazio - Roma con tensioni tra i tifosi per un petardo lanciato, aggredita una troupe della Rai

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un petardo lanciato tra i tifosi della Roma ha acceso la miccia della tensione al ponte Duca D’Aosta, nel cuore della città blindata per il derby contro la Lazio. L’esplosione ha provocato un fuggi fuggi generale verso il Tevere, con centinaia di persone che hanno tentato di capire chi avesse lanciato la bomba carta. Nel caos, le forze dell’ordine hanno indossato caschi e scudi per evitare che la situazione degenerasse. A farne le spese anche una troupe Rai, spintonata da due tifosi che hanno cercato di impedire le riprese.

Tensioni tra i tifosi prima del derby Lazio – Roma

Come riporta ANSA, domenica 21 settembre la Roma si è aggiudicata il derby della Capitale battendo la Lazio 1-0 grazie a un gol di Lorenzo Pellegrini, ma la giornata era iniziata con segnali inquietanti.

Già nella notte, tra largo De Bosis e ponte Milvio, erano esplosi petardi e comparsi striscioni, come quello dei laziali in memoria dell’attivista americano Charlie Kirk.

ANSA

Parte del materiale sequestrato ai tifosi prima del derby Lazio-Roma

A piazza Mancini un corteo di persone incappucciate con bastoni aveva anticipato lo scenario di allerta.

Sequestro di mazze e bastoni

Tutta l’area attorno all’Olimpico è stata presidiata da migliaia di agenti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani.

La polizia ha sequestrato un vero arsenale: mazze e bastoni modificati con viti, trovati nella notte nei pressi di piazza Mancini.

Durante l’afflusso, altre bombe carta hanno colpito la zona, una finita sul tetto di un ristorante vicino al settore romanista, senza causare feriti.

In mattinata, l’arrivo del pullman della Roma è stato salutato da cori e fumogeni.

Nei pressi dell’Obelisco gli ultrà hanno esposto striscioni ironici: “Lotito resisti“, messaggio beffardo rivolto al presidente della Lazio, da sempre bersaglio della rivalità cittadina.

Traffico paralizzato e tensioni a Ponte Milvio

A Ponte Milvio si sono verificati nuovi momenti di tensione. La polizia ha dovuto bloccare il traffico sul lungotevere per consentire il passaggio dei tifosi laziali, scatenando proteste di automobilisti e scooteristi romanisti rimasti fermi.

Clacson e insulti reciproci tra opposte fazioni hanno paralizzato la viabilità della zona e bloccato perfino alcuni autobus: per fortuna non ci sarebbero feriti.