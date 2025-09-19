Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Forte dispiegamento di forze dell’ordine e tecnologie avanzate per garantire la sicurezza in occasione del derby calcistico tra S.S. Lazio e A.S. Roma, in programma domenica allo stadio Olimpico. Il piano, predisposto dalla Questura, prevede l’impiego di droni, elicotteri e percorsi separati per le tifoserie, con l’obiettivo di prevenire illegalità e assicurare un evento sereno per la città.

Un dispositivo di sicurezza senza precedenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la macchina organizzativa per la sicurezza del derby romano è stata avviata già dalla mattina di oggi. Le operazioni di allestimento delle coreografie da parte delle tifoserie sono state monitorate attentamente dalle forze di polizia, mentre nel pomeriggio il piano ha preso forma definitiva durante il tavolo tecnico presieduto dal Questore di Roma in via San Vitale.

Droni ed elicotteri per una sorveglianza aerea totale

La novità principale di questa edizione è rappresentata dalla sorveglianza aerea: droni ad alta quota, coordinati con gli elicotteri del Reparto Volo, sorvoleranno le principali direttrici percorse dai tifosi. Questa strategia consentirà di ottenere una visuale completa e in tempo reale dei movimenti delle tifoserie, permettendo di individuare tempestivamente eventuali spostamenti organizzati e di trasmettere le immagini in diretta al Centro per la gestione della sicurezza dell’evento. In questo modo, sarà possibile rimodulare i servizi in base alle necessità che dovessero emergere.

Un piano condiviso tra tutte le forze in campo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la gestione della sicurezza coinvolgerà in modo coordinato tutte le Forze e i Corpi di polizia, l’ARES 118 e le società di calcio, che metteranno a disposizione un congruo numero di steward per garantire la safety, in linea con le normative di settore. L’obiettivo è quello di assicurare un ambiente sicuro sia all’interno che all’esterno dello stadio, prevenendo qualsiasi forma di illegalità e garantendo il rispetto delle regole.

Percorsi separati per le tifoserie

Il piano di sicurezza predisposto dalla Questura prevede, come da prassi, percorsi di afflusso dedicati per i sostenitori delle due squadre. A ciascuna tifoseria sarà riservata una zona specifica per raggiungere lo stadio e le vie di accesso, come illustrato anche nella mappa diffusa dalle autorità. Questa suddivisione mira a evitare contatti tra le opposte fazioni e a favorire una gestione ordinata dei flussi, valorizzando l’identità di ciascun gruppo e il significato simbolico che la partita riveste per la città di Roma.

Dialogo con le società sportive e appello alla responsabilità

Durante la riunione tecnica, sono state avviate interlocuzioni con i rappresentanti delle due società sportive, presenti anch’essi all’incontro. L’intento condiviso è quello di richiamare l’intera comunità sportiva capitolina alla responsabilità, affinché la giornata di domenica si svolga all’insegna dello sport e del rispetto delle regole. Le autorità hanno ribadito che non sarà tollerata alcuna forma di illegalità e che ogni comportamento illecito sarà perseguito con il massimo rigore previsto dalla legge.

Coreografie e accessi regolamentati

Le operazioni di allestimento delle coreografie da parte dei gruppi ultras sono state facilitate, nel rispetto delle modalità di accesso all’impianto. Già da oggi, alcuni gruppi di sostenitori laziali hanno potuto fare ingresso nei settori loro riservati, sempre sotto la supervisione dei funzionari della Questura e con il supporto delle forze di polizia. Questa attenzione ai dettagli organizzativi mira a prevenire situazioni di disordine e a garantire che la manifestazione si svolga in un clima di sicurezza.

Controlli rafforzati anche in centro città

Un piano di sicurezza specifico entrerà in vigore anche nelle aree del centro cittadino, in particolare nei pressi dei luoghi di abituale ritrovo delle tifoserie o in altri punti ritenuti sensibili in relazione all’evento. Le autorità si preparano anche all’arrivo di aliquote di tifosi stranieri, che tradizionalmente assistono al derby romano grazie ai rapporti di gemellaggio con le tifoserie locali. Queste presenze richiedono un’attenzione particolare per prevenire episodi di disordine o aggressione.

Bonifiche e prevenzione di reati

Prima dell’inizio della partita, saranno effettuate bonifiche in tutte le aree adiacenti allo stadio, con l’obiettivo di individuare e neutralizzare sul nascere eventuali tentativi di occultamento di strumenti o oggetti atti ad offendere. Questa misura preventiva è fondamentale per evitare episodi di violenza e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti all’evento.

Un fine settimana di eventi e massima attenzione

L’attenzione delle forze dell’ordine non sarà rivolta esclusivamente all’area del Foro Italico. La Questura di Roma sarà impegnata anche nella gestione dell’ordine pubblico in occasione di altri eventi previsti nel fine settimana. Tra questi, il “Phoenix Festival” all’Eur presso il Palazzo dei Congressi, la kermesse culturale “Itaca 2.0” a Formello con cerimonia conclusiva presso la basilica di S. Giovanni in Laterano, e la tradizionale preghiera dell’Angelus a Piazza San Pietro, che richiamerà come di consueto decine di migliaia di fedeli.

Conclusioni: una città sotto controllo per un derby sicuro

La città di Roma si prepara dunque a vivere una delle giornate più sentite dell’anno sportivo, con un dispositivo di sicurezza imponente e tecnologie all’avanguardia. L’obiettivo delle autorità è chiaro: garantire che il derby si svolga in un clima di festa e rispetto, senza lasciare spazio a illegalità o violenza. La collaborazione tra istituzioni, società sportive e tifosi sarà fondamentale per il successo dell’evento e per offrire un esempio positivo di convivenza civile e passione sportiva.

