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Furto di apparecchiature mediche e dispositivi elettronici ai danni di un medico dermatologo: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma, dove tre cittadini georgiani sono stati fermati dopo aver messo a segno il colpo. I malviventi, di età compresa tra i 37 ed i 49 anni, sono stati arrestati per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, dopo essere stati intercettati dagli agenti nei pressi dell’uscita A24, in direzione Ponte di Nona. Il provvedimento è stato convalidato ieri mattina nelle aule di Piazzale Clodio.

Il furto ai danni del dermatologo e il tentativo di fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando i tre complici hanno preso di mira l’autovettura di un medico dermatologo, parcheggiata in via Nomentana. Dopo aver forzato il veicolo, i malviventi si sono impossessati di preziose apparecchiature sanitarie, ricettari e dispositivi elettronici custoditi all’interno dell’auto. Per ostacolare la localizzazione della refurtiva e guadagnare tempo per la fuga, hanno avvolto tutto nella carta stagnola, nel tentativo di schermare i segnali di tracciamento satellitare.

Il piano dei tre georgiani, però, è stato interrotto dall’intervento dei Falchi della Polizia di Stato. Gli agenti hanno notato il veicolo dei sospetti sfrecciare nei pressi dell’uscita A24, in direzione Ponte di Nona, e hanno immediatamente intimato l’alt. La perquisizione veicolare ha permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di rinvenire la refurtiva nascosta sotto i sedili anteriori, accuratamente avvolta in rotoli di carta di alluminio.

Il ritrovamento della refurtiva e del kit da scasso

Durante la perquisizione, gli investigatori della VI sezione della Squadra Mobile di Roma hanno scoperto, sotto i sedili anteriori, dispositivi elettronici, strumenti medici specialistici, medicinali, ricettari, materiale clinico e timbri. Questi elementi hanno permesso di risalire rapidamente al dermatologo derubato e di ricostruire la provenienza dell’intero carico illecito. Nel vano bagagli, invece, è stato rinvenuto un vero e proprio “kit del mestiere”, completo di ogni tipo di attrezzatura atta allo scasso.

La ricostruzione degli agenti: il piano dei tre complici

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i tre complici avrebbero trasferito il carico rubato sulla propria vettura, con l’intenzione di raggiungere un punto di raccolta e successivo smistamento della merce sottratta. L’accuratezza con cui avevano avvolto la refurtiva nella carta stagnola testimonia la volontà di eludere i sistemi di tracciamento e di rendere più difficile l’individuazione da parte delle forze dell’ordine.

IPA