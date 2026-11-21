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Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate a Lodi con l’accusa di furto con destrezza ai danni di un 80enne. Il gruppo avrebbe sottratto il borsello all’anziano nel parcheggio di un’area commerciale ed è stato fermato in provincia di Milano.

Le indagini e il furto a Lodi

L’indagine è stata avviata dalla Squadra Mobile di Lodi nell’ambito dei servizi contro i reati predatori. L’attività si è svolta nel Lodigiano e si è conclusa in provincia di Milano, dove è avvenuto l’arresto in flagranza.

I sospettati, di età compresa tra i 20 e i 30 anni e già gravati da precedenti per reati specifici, sono stati individuati dagli investigatori durante i controlli.

L’anziano derubato in un parcheggio

Nel parcheggio, i tre hanno osservato l’anziano e lo hanno seguito, con l’intento di rubargli il borsello, che conteneva documenti personali, carte e denaro contante.

Dopo il furto sono saliti in auto e hanno tentato di allontanarsi. Gli agenti presenti sul posto hanno intimato loro l’alt, ma i sospettati non si sono fermati.

L’inseguimento e il recupero della refurtiva

Per sottrarsi al controllo, l’auto ha imboccato contromano una strada cittadina. Gli equipaggi della Squadra Mobile hanno coordinato una manovra di chiusura, bloccando il veicolo e arrestando i tre occupanti.

Durante la fuga, i sospettati hanno cercato di disfarsi del borsello lanciandolo dal finestrino. La refurtiva è stata recuperata dagli investigatori e restituita al legittimo proprietario.

IPA