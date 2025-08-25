Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto di un PC portatile e denuncia per una coppia. Gli episodi sono avvenuti a Foligno. Una 32enne e il suo compagno di 24 anni sono stati ritenuti responsabili del furto avvenuto pochi giorni fa nell’ufficio del fratellastro della donna. L’episodio è stato scoperto grazie alle indagini degli agenti, che hanno ricostruito la dinamica del reato e permesso il recupero della refurtiva.

Le indagini partite dalla segnalazione della vittima

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio dopo la segnalazione del derubato. L’uomo aveva notato che il furto era avvenuto senza alcun segno di effrazione nell’ufficio, circostanza che lo aveva insospettito. Proprio questa anomalia ha portato la vittima a pensare che l’autore potesse essere una persona a lui vicina, in grado di accedere facilmente alle chiavi dell’ufficio.

L’analisi delle telecamere e l’identificazione dei sospetti

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno quindi avviato approfondimenti investigativi, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi dell’ufficio. Nonostante il ladro fosse travisato, alcuni dettagli fisici hanno consentito di identificarlo in un 24enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio. Il giovane risultava inoltre sentimentalmente legato alla sorellastra della vittima.

Il ruolo della complice e la dinamica del furto

Le indagini hanno permesso di accertare che il 24enne aveva potuto contare sulle chiavi dell’ufficio, messe a disposizione dalla compagna 32enne. In questo modo, il furto è stato commesso con estrema facilità, senza la necessità di forzare porte o finestre. La complicità tra i due è stata fondamentale per la riuscita del colpo.

Il tentativo di rivendere il PC rubato

La successiva attività degli agenti si è concentrata sul recupero del PC portatile. Gli investigatori erano consapevoli che la 32enne, già nota alle forze dell’ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti, potesse aver tentato di rivendere l’oggetto per ottenere denaro contante. Parallelamente, anche la vittima si era attivata, recandosi in diversi negozi della città per fornire ai gestori gli elementi identificativi del proprio PC, chiedendo di essere contattato qualora ne venissero in possesso.

Il recupero della refurtiva grazie alla collaborazione dei commercianti

Lo sforzo della vittima è stato premiato quando il titolare di un esercizio commerciale specializzato nella rivendita di smartphone e computer usati ha contattato il derubato. Poco prima, un uomo e una donna si erano presentati nel negozio proponendo la vendita di un PC portatile, lasciandolo temporaneamente per consentire al commerciante di verificarne le caratteristiche tecniche. Il computer corrispondeva perfettamente a quello segnalato dalla vittima.

L’intervento della Polizia e la denuncia dei responsabili

Accompagnato da una Volante della Polizia, il derubato si è recato presso il negozio e ha potuto recuperare il proprio PC portatile. Gli agenti hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto la 32enne e il 24enne, contestando loro il concorso nel reato di furto. Gli indagati, come previsto dalla legge, devono essere considerati innocenti fino a una sentenza definitiva di condanna.

Il contesto: reati contro il patrimonio e precedenti

Il caso ha messo in luce come la conoscenza diretta tra vittima e autori del furto abbia facilitato la commissione del reato. Il 24enne, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, ha potuto agire indisturbato grazie alla complicità della compagna. Anche la 32enne era già nota alle forze dell’ordine per reati legati alle sostanze stupefacenti, elemento che ha indirizzato le indagini verso la possibilità di una rapida rivendita della refurtiva.

La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

L’episodio dimostra l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella risoluzione dei reati. La tempestiva segnalazione della vittima e la disponibilità dei commercianti hanno permesso di recuperare la refurtiva e identificare i responsabili. La Polizia di Stato di Foligno ha sottolineato come il lavoro congiunto tra cittadini e agenti sia fondamentale per garantire la sicurezza della comunità.

