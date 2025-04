Derubato mentre passeggia con il deambulatore a Bologna, arrestato 33enne grazie a un coraggioso testimone

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un cittadino denunciato per furto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Bologna. L’uomo, classe 1992, è stato accusato di aver derubato un anziano in via Arno nella mattina di ieri.

La dinamica dell’accaduto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alle ore 11.30 quando una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico è intervenuta in seguito a una segnalazione. Un testimone, nato nel 1974, ha riferito di aver visto un individuo sfilare il portafoglio dalla tasca di un anziano che passeggiava con un deambulatore.

Il riconoscimento e l’arresto

Giunti sul posto, gli agenti hanno ricevuto dal testimone la descrizione del ladro, che aveva cercato di inseguire senza successo. La vittima, un anziano del 1931, ha confermato il furto del portafoglio contenente la carta d’identità, il bancomat e 50 euro in contanti. Durante il racconto, il testimone ha riconosciuto il ladro dall’altra parte della strada, permettendo agli agenti di fermarlo.

Ulteriori scoperte

Il trentatreenne è stato trovato in possesso della tessera sanitaria dell’anziano e, poco lontano, è stato recuperato il portafoglio, sebbene privo del bancomat e dei contanti. Inoltre, il cellulare che l’uomo cercava di disfarsi è risultato essere provento di un altro furto avvenuto poco prima, ed è stato restituito al legittimo proprietario, un cittadino del 1955. L’autore del reato, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione, è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione.

Fonte foto: IPA