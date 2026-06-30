Deschamps in panchina con la Francia dopo la morte della madre e la vignetta di Charlie Hebdo: "Ero devastato"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il ct della Francia Didier Deschamps è rientrato in ritiro ai Mondiali dopo la morte della madre Ginette, dichiarandosi devastato ma pronto a guidare i Bleus nella fase a eliminazione diretta contro la Svezia. Il suo dramma familiare è stato segnato dalle polemiche scaturite da una cinica vignetta pubblicata da Charlie Hebdo, che ritraeva l’allenatore intento a sollevare un’urna cineraria al posto della coppa.

Il dramma di Deschamps ai Mondiali dopo il lutto familiare

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha ufficialmente ripreso le sue funzioni operative alla guida della squadra nel ritiro Mondiale, dopo aver saltato l’ultimo match della fase a gironi contro la Norvegia.

L’allenatore ha dovuto lasciare temporaneamente il quartier generale della squadra per rientrare d’urgenza in Europa e partecipare ai funerali di sua madre, Ginette, scomparsa improvvisamente lo scorso martedì 23 giugno.

ANSA

Si è trattato di un duro colpo per l’ambiente della nazionale francese, arrivato all’indomani della bella vittoria sul campo contro l’Iraq. Durante i giorni di assenza del ct, la gestione tecnica della rosa era stata affidata al fidato vice Guy Stéphan, d’intesa con il presidente federale Philippe Diallo, per permettere al tecnico prendersi il tempo necessario per pensare alla famiglia.

Il ritorno in Francia e le parole prima della Svezia

Rientrato in gruppo negli Stati Uniti per preparare il delicato sedicesimo di finale contro la Svezia, il tecnico ha affrontato i giornalisti parlando apertamente del proprio dolore: “Sto bene, sono qui ed è positivo avere la testa occupata nel lavoro in questo momento”.

“È stato un periodo molto duro, ero devastato, ma per il mio bene e per quello della squadra era assolutamente necessario che io partissi” ha poi concluso il ct.

Il gruppo ha risposto stringendosi con grande affetto attorno al proprio leader storico. La FIFA intanto ha negato l’autorizzazione a scendere in campo con il lutto al braccio nella partita precedente.

Bufera sulla vignetta pubblicata da Charlie Hebdo

A rendere l’atmosfera attorno alla nazionale ancora più pesante e tesa è stata la provocazione editoriale di Charlie Hebdo.

Poche ore dopo il lutto, la rivista satirica ha pubblicato una vignetta durissima in cui il ct solleva un’urna cineraria al posto del trofeo, con la scritta: “Didier Deschamps riporta la coppa a casa”. Il disegno ha scatenato la rabbia dei tifosi e una condanna unanime della politica transalpina per la totale mancanza di rispetto verso un figlio in lutto.

Esponenti come il deputato Antoine Léaument e il responsabile logistico dei Bleus Bachir Nehar hanno definito la copertina “una vergogna gratuita e crudele”, che ha trasformato un dramma privato in un caso politico nazionale.