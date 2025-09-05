Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto e sequestro di droga a Desenzano del Garda. Un giovane di 28 anni, residente a Calcinato, è stato fermato per spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in flagranza di reato. L’intervento è stato eseguito nei giorni scorsi dagli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato locale, nell’ambito di un’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa che minaccia la sicurezza urbana.

Operazione della Polizia: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a Desenzano del Garda durante una serie di controlli mirati contro lo spaccio e il degrado urbano. Gli agenti hanno notato un uomo a bordo della propria auto, fermo con atteggiamento sospetto in un parcheggio pubblico. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di appostarsi per monitorare la situazione.

Poco dopo, un secondo individuo si è avvicinato al veicolo, accostandosi al finestrino per parlare con il conducente. Gli agenti, intuendo che fosse in corso uno scambio illecito, sono intervenuti prontamente, bloccando entrambi i soggetti e procedendo ai controlli di rito.

Perquisizione e sequestro: cocaina e denaro nelle mani della Polizia

La perquisizione personale effettuata sul presunto pusher e successivamente sull’automobile ha dato esito positivo. Gli agenti hanno infatti rinvenuto sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. L’attività investigativa è poi proseguita presso l’abitazione del giovane, dove sono stati trovati ulteriori elementi riconducibili all’attività di spaccio.

Tutto il materiale, compresa la droga e il denaro contante, è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione della Procura della Repubblica per le indagini di competenza.

L’arresto e le conseguenze per il giovane bresciano

Il giovane, incensurato e residente a Calcinato, è stato condotto negli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Desenzano del Garda. Al termine delle procedure di Polizia Giudiziaria e in base agli elementi raccolti, è stato tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Attualmente si trova presso le Camere di Sicurezza della Questura, a disposizione della Procura, in attesa del giudizio per direttissima.

Il provvedimento del Questore: foglio di via obbligatorio

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha valutato la pericolosità sociale del soggetto e ha disposto nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio. Tale provvedimento prevede il divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi 4 anni, a partire dalla futura scarcerazione del giovane. In caso di violazione del divieto, l’uomo rischia una condanna sino ad 1 anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 euro.

