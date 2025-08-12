Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di una denuncia e di numerosi controlli il bilancio delle recenti attività di verifica condotte dalle forze dell’ordine a Desenzano del Garda. Un titolare di B&B è stato segnalato all’autorità giudiziaria per omessa comunicazione delle generalità degli ospiti, nell’ambito di un’operazione volta a contrastare l’abusivismo alberghiero e a garantire la sicurezza nelle strutture ricettive, in vista dell’aumento dei flussi turistici. L’intervento è stato disposto dal Questore della Provincia di Brescia e ha visto coinvolte anche ATS e Guardia di Finanza per ulteriori accertamenti.

Controlli straordinari per la sicurezza turistica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata avviata in previsione dell’incremento di presenze turistiche previsto in città e in tutta la provincia di Brescia. Il Questore Paolo Sartori ha disposto una serie di attività mirate a contrastare il fenomeno dell’abusivismo alberghiero e delle irregolarità nel settore ricettivo, con particolare attenzione alle cosiddette “locazioni brevi” che negli ultimi tempi hanno registrato una crescita significativa.

Focus sulle locazioni brevi e sulle segnalazioni dei residenti

Uno degli interventi più rilevanti ha riguardato un appartamento adibito a B&B all’interno del complesso residenziale “The Green – Private Garden and Pool”, situato nel Comune di Desenzano del Garda. L’attenzione delle autorità si è concentrata su questa struttura anche a seguito di un esposto presentato da alcuni residenti della zona, che hanno segnalato presunte irregolarità e richiesto un intervento delle forze dell’ordine.

Irregolarità amministrative e igienico-sanitarie

Nel corso dei controlli, la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Brescia ha riscontrato che la struttura, pur essendo pubblicizzata su note piattaforme di prenotazione online, non aveva mai comunicato la presenza e i dati degli ospiti tramite il portale “Alloggiati Web”, come previsto dalla normativa vigente. Questa omessa comunicazione rappresenta una violazione delle disposizioni del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e costituisce un reato perseguibile penalmente.

Condizioni igienico-sanitarie non conformi

Oltre alle irregolarità amministrative, gli agenti hanno rilevato una situazione igienico-sanitaria non conforme alle norme che regolano il settore. Le condizioni riscontrate sono state giudicate inadeguate sia per la sicurezza degli ospiti sia per quella del personale addetto alla manutenzione e alle pulizie. Questa situazione ha reso necessario l’intervento di ATS, l’Agenzia di Tutela della Salute, per ulteriori controlli e verifiche approfondite.

Denuncia e segnalazioni alle autorità competenti

Alla luce delle verifiche effettuate, il titolare della struttura è stato denunciato alla Procura della Repubblica per omessa comunicazione delle generalità delle persone alloggiate. Contestualmente, la Questura ha trasmesso copia degli atti sia all’ATS, per i necessari accertamenti igienico-sanitari, sia alla Guardia di Finanza, che dovrà svolgere i dovuti accertamenti economico-finanziari e fiscali sulla struttura e sulle attività svolte.

Il caso di Desenzano del Garda rappresenta un esempio di come la collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e istituzioni possa contribuire a mantenere elevati standard di sicurezza e legalità nelle località turistiche. Le segnalazioni dei residenti, unite all’azione delle autorità, hanno permesso di individuare e sanzionare una situazione di irregolarità che avrebbe potuto mettere a rischio la salute e la sicurezza di numerose persone.

